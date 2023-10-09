https://ria.ru/20231009/khamas-1901587716.html

Маккарти назвал атаку ХАМАС на Израиль провалом для США

Маккарти назвал атаку ХАМАС на Израиль провалом для США - РИА Новости, 09.10.2023

Маккарти назвал атаку ХАМАС на Израиль провалом для США

Масштабное нападение сил палестинского движения ХАМАС на Израиль продемонстрировало провал не только израильской разведки, но и Вашингтона, заявил в понедельник РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:40

2023-10-09T18:40

2023-10-09T18:56

израиль

сша

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вашингтон (штат)

дональд трамп

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Масштабное нападение сил палестинского движения ХАМАС на Израиль продемонстрировало провал не только израильской разведки, но и Вашингтона, заявил в понедельник бывший спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти."Это был провал не только самого Израиля и израильской разведки. Он был и нашим тоже", - сказал Маккарти в ходе пресс-конференции.Экс-спикер выразил мнение что Вашингтону в свете продолжающегося конфликта необходимо "максимизировать" давление на Иран, в адрес которого звучат обвинения в якобы причастности к планированию нападения на Израиль. По мнению Маккарти, для начала США следует заморозить 6 миллиардов долларов ранее разблокированных средств этой страны и ввести жесткие ограничения против ее нефтедобывающей промышленности."США необходимо повторно ввести режим максимального давления на Иран, и повторная заморозка его $6 миллиардов - это только начало", - сказал Маккарти в ходе пресс-конференции.По словам республиканца, сегодня Тегеран получает выгоду в размере "миллиардов долларов" от продажи нефти, что при администрации предыдущего хозяина Белого дома - Дональда Трампа - было невозможным.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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израиль, сша, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (штат), дональд трамп, кевин маккарти, биньямин нетаньяху, оон