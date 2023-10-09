ХАМАС опровергло сообщения о переговорах с Израилем по обмену пленными

АНТАКЬЯ, 9 окт - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран опроверг РИА Новости факт переговоров по обмену пленными с Израилем.Ранее в СМИ сообщали, что Катар ведет срочные переговоры с представителями ХАМАС по освобождению пленных израильских женщин и детей в обмен на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. В Израиле заявили, что переговоры при посредничестве Катара об освобождении пленных не ведутся,"Сейчас не время говорить о переговорах по какой-либо сделке, будь то пленные или другое", - сказал Бадран, отвечая на вопрос о посредничестве Катара в вопросе обмена пленными. Он добавил, что в настоящий момент движение "занимается защитой населения путем борьбы с израильской армией".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации превысило 800 человек, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
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АНТАКЬЯ, 9 окт - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран опроверг РИА Новости факт переговоров по обмену пленными с Израилем.
Ранее в СМИ сообщали, что Катар ведет срочные переговоры с представителями ХАМАС по освобождению пленных израильских женщин и детей в обмен на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. В Израиле заявили, что переговоры при посредничестве Катара об освобождении пленных не ведутся,
"Сейчас не время говорить о переговорах по какой-либо сделке, будь то пленные или другое", - сказал Бадран, отвечая на вопрос о посредничестве Катара в вопросе обмена пленными. Он добавил, что в настоящий момент движение "занимается защитой населения путем борьбы с израильской армией".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
"Мы изменим Ближний Восток". Операция в Газе может длиться десятилетия
Вчера, 17:12
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации превысило 800 человек, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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