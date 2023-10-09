https://ria.ru/20231009/karabakh-1901420629.html

В МИД заявили о востребованности миротворческой миссии в Карабахе

В МИД заявили о востребованности миротворческой миссии в Карабахе - РИА Новости, 09.10.2023

В МИД заявили о востребованности миротворческой миссии в Карабахе

Миссия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе остается востребованной, но вопрос о модальности его пребывания будет решаться между Москвой... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:46

2023-10-09T09:46

2023-10-09T09:46

в мире

москва

баку

нагорный карабах

михаил галузин

ситуация в нагорном карабахе

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Миссия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе остается востребованной, но вопрос о модальности его пребывания будет решаться между Москвой и Баку по установленным каналам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью изданию "РБК". "Роль нашего контингента востребована, и я полагаю, что в дальнейшем она также будет необходима. Во-первых, остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались. Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала", - сказал дипломат. "Вопрос, какими могли бы быть модальности дальнейшего пребывания этого контингента, будет обсуждаться, и решаться между Москвой и Баку по установленным каналам", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231006/karabakh-1900907423.html

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баку

нагорный карабах

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Дарья Буймова

в мире, москва, баку, нагорный карабах, михаил галузин, ситуация в нагорном карабахе, рбк (медиагруппа)