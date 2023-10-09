https://ria.ru/20231009/karabakh-1901420629.html
В МИД заявили о востребованности миротворческой миссии в Карабахе
В МИД заявили о востребованности миротворческой миссии в Карабахе - РИА Новости, 09.10.2023
В МИД заявили о востребованности миротворческой миссии в Карабахе
Миссия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе остается востребованной, но вопрос о модальности его пребывания будет решаться между Москвой... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:46
2023-10-09T09:46
2023-10-09T09:46
в мире
москва
баку
нагорный карабах
михаил галузин
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рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Миссия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе остается востребованной, но вопрос о модальности его пребывания будет решаться между Москвой и Баку по установленным каналам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью изданию "РБК". "Роль нашего контингента востребована, и я полагаю, что в дальнейшем она также будет необходима. Во-первых, остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались. Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала", - сказал дипломат. "Вопрос, какими могли бы быть модальности дальнейшего пребывания этого контингента, будет обсуждаться, и решаться между Москвой и Баку по установленным каналам", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231006/karabakh-1900907423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, баку, нагорный карабах, михаил галузин, ситуация в нагорном карабахе, рбк (медиагруппа)
В мире, Москва, Баку, Нагорный Карабах, Михаил Галузин, Ситуация в Нагорном Карабахе, РБК (медиагруппа)
В МИД заявили о востребованности миротворческой миссии в Карабахе
Замглавы МИД: миротворческая миссия в Карабахе остается востребованной
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Миссия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе остается востребованной, но вопрос о модальности его пребывания будет решаться между Москвой и Баку по установленным каналам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью изданию "РБК
".
"Роль нашего контингента востребована, и я полагаю, что в дальнейшем она также будет необходима. Во-первых, остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались. Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала", - сказал дипломат.
"Вопрос, какими могли бы быть модальности дальнейшего пребывания этого контингента, будет обсуждаться, и решаться между Москвой и Баку по установленным каналам", - подчеркнул он.
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