https://ria.ru/20231009/izrail-1901466875.html

Песков призвал выводить в мирное русло ситуацию между Израилем и Палестиной

Песков призвал выводить в мирное русло ситуацию между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 09.10.2023

Песков призвал выводить в мирное русло ситуацию между Израилем и Палестиной

Ситуацию между Израилем и Палестиной надо скорее выводить в мирное русло, продолжение витка насилия чревато дальнейшей эскалацией, что опасно для региона,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:15

2023-10-09T12:15

2023-10-09T12:15

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хамас

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ситуацию между Израилем и Палестиной надо скорее выводить в мирное русло, продолжение витка насилия чревато дальнейшей эскалацией, что опасно для региона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Здесь вряд ли можно что-то добавить к заявлению, которое было сформулировано нашим МИД. Мы крайне обеспокоены, мы считаем, что как можно скорее нужно выводить эту ситуацию в мирное русло, ибо продолжение такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией, нарастанием конфликта. Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в целом относятся в Кремле к происходящим событиям. "Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни. Мы осуществляем необходимые (действия - ред.) для того, чтобы понимать ситуацию", - прокомментировал Песков прогноз основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о возгорании конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого "все забудут об Украине".По словам Пескова, Жириновский сделал очень много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий и процессов в мировых делах в будущем."Что касается, забудут или не забудут про Украину.. еще раз повторяю, что наша специальная военная операция продолжается. Все цели будут достигнуты!" - добавил Песков.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 490, пострадали более 2,7 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/putin-1901458796.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901459226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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