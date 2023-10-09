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Российский еврейский конгресс выразил солидарность народу Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
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Религия
 
11:49 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/izrail-1901456264.html
Российский еврейский конгресс выразил солидарность народу Израиля
Российский еврейский конгресс выразил солидарность народу Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
Российский еврейский конгресс выразил солидарность народу Израиля
Российский еврейский конгресс (РЕК) выразил солидарность народу Израиля в праве защищать свою страну, пожелав им "мужества, стойкости и победы в схватке с... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:49
2023-10-09T11:49
религия
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
российский еврейский конгресс
хамас
в мире
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) выразил солидарность народу Израиля в праве защищать свою страну, пожелав им "мужества, стойкости и победы в схватке с террором". "В этот драматический и очень важный для Израиля момент Российский еврейский конгресс выражает солидарность с еврейским государством и всеми его жителями. Мы поддерживаем израильтян в их праве защищать свою страну и свой дом. Желаем народу Израиля сил, мужества и стойкости, чтобы победить в этой схватке с террором", - говорится в заявлении РЕК, имеющимся в распоряжении РИА Новости. В РЕК подчеркнули, что в полномасштабных боевых действиях, которые начались в день еврейского праздника Симхат Тора прослеживаются исторические параллели. "Свое нападение террористы совершили спустя сутки после 50-й годовщины Войны Судного дня, начатой против Израиля 6 октября 1973 года. В той войне, как и во всех других, Израиль выстоял и стал сильнее. Нет сомнений, что выстоит и в этот раз. Но ценой этой победы вновь станут человеческие жизни — как защитников еврейского государства, так и мирных жителей", - подчеркнули в РЕК. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231009/palomniki-1901455158.html
https://ria.ru/20231009/rossiyane-1901403762.html
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израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, российский еврейский конгресс, хамас, в мире, религия
Религия, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Российский еврейский конгресс, Хамас, В мире, Религия
Российский еврейский конгресс выразил солидарность народу Израиля

В РЕК пожелали защитникам Израиля мужества и стойкости

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПриспущенный государственный флаг на территории посольства Израиля в Москве
Приспущенный государственный флаг на территории посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) выразил солидарность народу Израиля в праве защищать свою страну, пожелав им "мужества, стойкости и победы в схватке с террором".
"В этот драматический и очень важный для Израиля момент Российский еврейский конгресс выражает солидарность с еврейским государством и всеми его жителями. Мы поддерживаем израильтян в их праве защищать свою страну и свой дом. Желаем народу Израиля сил, мужества и стойкости, чтобы победить в этой схватке с террором", - говорится в заявлении РЕК, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
В РЕК подчеркнули, что в полномасштабных боевых действиях, которые начались в день еврейского праздника Симхат Тора прослеживаются исторические параллели.
"Свое нападение террористы совершили спустя сутки после 50-й годовщины Войны Судного дня, начатой против Израиля 6 октября 1973 года. В той войне, как и во всех других, Израиль выстоял и стал сильнее. Нет сомнений, что выстоит и в этот раз. Но ценой этой победы вновь станут человеческие жизни — как защитников еврейского государства, так и мирных жителей", - подчеркнули в РЕК.
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Вчера, 11:47
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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