https://ria.ru/20231009/izrail-1901456264.html

Российский еврейский конгресс выразил солидарность народу Израиля

Российский еврейский конгресс выразил солидарность народу Израиля - РИА Новости, 09.10.2023

Российский еврейский конгресс выразил солидарность народу Израиля

Российский еврейский конгресс (РЕК) выразил солидарность народу Израиля в праве защищать свою страну, пожелав им "мужества, стойкости и победы в схватке с... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:49

2023-10-09T11:49

2023-10-09T11:49

религия

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

российский еврейский конгресс

хамас

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901296542_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_770943e7872e43b0d16610d92c8b15d1.jpg

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) выразил солидарность народу Израиля в праве защищать свою страну, пожелав им "мужества, стойкости и победы в схватке с террором". "В этот драматический и очень важный для Израиля момент Российский еврейский конгресс выражает солидарность с еврейским государством и всеми его жителями. Мы поддерживаем израильтян в их праве защищать свою страну и свой дом. Желаем народу Израиля сил, мужества и стойкости, чтобы победить в этой схватке с террором", - говорится в заявлении РЕК, имеющимся в распоряжении РИА Новости. В РЕК подчеркнули, что в полномасштабных боевых действиях, которые начались в день еврейского праздника Симхат Тора прослеживаются исторические параллели. "Свое нападение террористы совершили спустя сутки после 50-й годовщины Войны Судного дня, начатой против Израиля 6 октября 1973 года. В той войне, как и во всех других, Израиль выстоял и стал сильнее. Нет сомнений, что выстоит и в этот раз. Но ценой этой победы вновь станут человеческие жизни — как защитников еврейского государства, так и мирных жителей", - подчеркнули в РЕК. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231009/palomniki-1901455158.html

https://ria.ru/20231009/rossiyane-1901403762.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, российский еврейский конгресс, хамас, в мире, религия