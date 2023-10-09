https://ria.ru/20231009/izrail-1901454398.html

Армия Израиля заявила об эвакуации 15 населенных пунктов на границе с Газой

Армия Израиля заявила об эвакуации 15 населенных пунктов на границе с Газой - РИА Новости, 09.10.2023

Армия Израиля заявила об эвакуации 15 населенных пунктов на границе с Газой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает эвакуацию ряда населенных пунктов на границе с сектором Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:44

2023-10-09T11:44

2023-10-09T12:34

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает эвакуацию ряда населенных пунктов на границе с сектором Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хаггари."Военные эвакуировали 15 из 24 населенных пунктов на границе и продолжат эвакуацию остальных в ближайший день", - отметил Хаггари, добавив, что город Сдерот не входит в это число.

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году