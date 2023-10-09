https://ria.ru/20231009/iran-1901381226.html

WSJ: Иран помог ХАМАС подготовить атаку на Израиль

WSJ: Иран помог ХАМАС подготовить атаку на Израиль - РИА Новости, 09.10.2023

WSJ: Иран помог ХАМАС подготовить атаку на Израиль

Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в палестинском движении ХАМАС и шиитской группировке "Хезболлах",... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T01:57

2023-10-09T01:57

2023-10-09T06:00

израиль

иран

сша

энтони блинкен

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михаил богданов

оон

хамас

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в палестинском движении ХАМАС и шиитской группировке "Хезболлах", поддерживаемой Ираном, утверждает, что офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) еще с августа помогали в планировании атаки ХАМАС на Израиль, на которое якобы дали разрешение во время встреч в Бейруте 2 октября. Ранее Белый дом заявлял, что США считают преждевременным делать выводы о причастности Ирана к поддержке нанесенных палестинцами ударов по Израилю. Госсекретарь Энтони Блинкен в свою очередь заявлял, что США не располагают доказательствами причастности Ирана к нападению на юг Израиля, но общеизвестно, что Исламскую республику связывают давние отношения с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. По словам Блинкена, движение ХАМАС не было бы тем, чем оно сейчас является, без помощи Ирана, который в том числе за это подвергается санкциям со стороны США. "Офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа работали с ХАМАС над разработкой воздушных, наземных и морских вторжений", - пишет издание. По словам ряда ближневосточных источников издания, более глобальный план КСИР состоит в том, чтобы якобы создать для Израиля угрозу со всех сторон. По словам источников, детали атаки ХАМАС уточнялись в ходе нескольких встреч в Бейруте, а на встрече 2 октября Иран "дан зеленый свет" на начало эскалации. Издание также сообщает, что такую же информацию оно получило от неназванного европейского чиновника и советника правительства Сирии. В свою очередь американский телеканал NBC отмечает, что, по словам бывших офицеров американской разведки и ВВС США, беспрецедентный масштаб атаки и тактика, которую движение ХАМАС использовало при нападении на Израиль, указывают на то, что Иран "скорее всего, сыграл значительную роль" в эскалации конфликта. "Изощренность и сложность нападения кажутся выходящими за рамки того, что ХАМАС мог бы сделать в одиночку", - приводит телеканал слова анонимного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки США.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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https://ria.ru/20231008/izrail-1901329908.html

https://ria.ru/20231009/tsakhal-1901377378.html

https://ria.ru/20231009/oae-1901376637.html

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