https://ria.ru/20231009/idei-1901431922.html

Москва поделилась идеями для мирного договора между Ереваном и Баку

Москва поделилась идеями для мирного договора между Ереваном и Баку - РИА Новости, 09.10.2023

Москва поделилась идеями для мирного договора между Ереваном и Баку

Москва считает, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен надежно обеспечивать права и безопасность армянского населения Карабаха, РФ представила РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:29

2023-10-09T10:29

2023-10-09T10:29

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

армения

россия

михаил галузин

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Москва считает, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен надежно обеспечивать права и безопасность армянского населения Карабаха, РФ представила идеи на этот счет, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, РФ остается готовой помогать Азербайджану и Армении в выработке этого договора на взаимоприемлемой основе, с тем чтобы это действительно был документ, гарантирующий устойчивое, сбалансированное, долгосрочное мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном". "Мы исходим из необходимости четкой фиксации в мирном договоре темы обеспечения надежных прав и безопасности армянского населения Карабаха и представили сторонам определенные идеи на этот счет", - сказал дипломат в интервью РБК. Он также выразил надежду, что идеи окажутся востребованными, как окажется востребованной и наша точка зрения о том, что нужны механизмы поддержки дальнейшей реализации подписанного мирного договора. "Такой механизм, который не наносил бы ущерба суверенитету и независимости Армении и Азербайджана", - отметил Галузин. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20231009/missiya-1901428763.html

https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

азербайджан, армения, россия, михаил галузин, ситуация в нагорном карабахе