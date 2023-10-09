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Москва поделилась идеями для мирного договора между Ереваном и Баку - РИА Новости, 09.10.2023
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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
 
10:29 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/idei-1901431922.html
Москва поделилась идеями для мирного договора между Ереваном и Баку
Москва поделилась идеями для мирного договора между Ереваном и Баку - РИА Новости, 09.10.2023
Москва поделилась идеями для мирного договора между Ереваном и Баку
Москва считает, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен надежно обеспечивать права и безопасность армянского населения Карабаха, РФ представила РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:29
2023-10-09T10:29
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
армения
россия
михаил галузин
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Москва считает, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен надежно обеспечивать права и безопасность армянского населения Карабаха, РФ представила идеи на этот счет, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, РФ остается готовой помогать Азербайджану и Армении в выработке этого договора на взаимоприемлемой основе, с тем чтобы это действительно был документ, гарантирующий устойчивое, сбалансированное, долгосрочное мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном". "Мы исходим из необходимости четкой фиксации в мирном договоре темы обеспечения надежных прав и безопасности армянского населения Карабаха и представили сторонам определенные идеи на этот счет", - сказал дипломат в интервью РБК. Он также выразил надежду, что идеи окажутся востребованными, как окажется востребованной и наша точка зрения о том, что нужны механизмы поддержки дальнейшей реализации подписанного мирного договора. "Такой механизм, который не наносил бы ущерба суверенитету и независимости Армении и Азербайджана", - отметил Галузин. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20231009/missiya-1901428763.html
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html
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азербайджан, армения, россия, михаил галузин, ситуация в нагорном карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Армения, Россия, Михаил Галузин, Ситуация в Нагорном Карабахе
Москва поделилась идеями для мирного договора между Ереваном и Баку

МИД: Москва представила идеи о правах и безопасности карабахских армян

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Степанакерт - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Москва считает, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен надежно обеспечивать права и безопасность армянского населения Карабаха, РФ представила идеи на этот счет, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
По его словам, РФ остается готовой помогать Азербайджану и Армении в выработке этого договора на взаимоприемлемой основе, с тем чтобы это действительно был документ, гарантирующий устойчивое, сбалансированное, долгосрочное мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном".
"Мы исходим из необходимости четкой фиксации в мирном договоре темы обеспечения надежных прав и безопасности армянского населения Карабаха и представили сторонам определенные идеи на этот счет", - сказал дипломат в интервью РБК.
Он также выразил надежду, что идеи окажутся востребованными, как окажется востребованной и наша точка зрения о том, что нужны механизмы поддержки дальнейшей реализации подписанного мирного договора.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Миссия ООН прибыла в Карабах
Вчера, 10:09
"Такой механизм, который не наносил бы ущерба суверенитету и независимости Армении и Азербайджана", - отметил Галузин.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин не согласился, что Пашиняна привели к власти, чтобы "сдать" Карабах
5 октября, 20:50
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияРоссияМихаил ГалузинСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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