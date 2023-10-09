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Биография Клаудии Голдин
Биография Клаудии Голдин - РИА Новости, 09.10.2023
Биография Клаудии Голдин
Американской экономист Клаудия Голдин (Claudia Goldin) родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке (США). РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:19
2023-10-09T14:19
2023-10-09T14:19
справки
альфред нобель
гарвардский университет
пенсильванский университет
принстонский университет
нобелевская премия
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Американской экономист Клаудия Голдин (Claudia Goldin) родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке (США). В 1967 году получила степень бакалавра по экономике в Корнельском университете, в 1969 году – степень магистра по экономике в Чикагском университет. В 1972 году там же получила докторскую степень по экономике.В 1971-1973 годах преподавала экономику в Висконсинском университете, в 1973-1979 годах – в Принстонском университете.В 1975-1976 годах была приглашенным лектором по экономике в Гарвардском университете.В 1979-1985 годах – доцент экономики в Пенсильванском университете.В 1982-1983 годах работала в Институте перспективных исследований в Принстоне.В 1983-1984 годах возглавляла аспирантуру Пенсильванского университета.В 1985-1990 годах – профессор экономики в Пенсильванском университете.В 1987-1988 годы – приглашенный научный сотрудник в Принстонском университете.В 1989-2017 годах была директором программы развития американской экономики Национального бюро экономических исследований (NBER).В 1993-1994 годах – приглашенный научный сотрудник Брукингского института.В 1997-1998 годах была приглашенным научным сотрудником Фонда Рассела Сейджа.В 1999-2000 годах возглавляла Ассоциацию экономической истории.В 2005-2006 годах – научный сотрудник Института перспективных исследований Рэдклиффа при Гарвардском университете.В 2012-2014 годах – президент Американской экономической ассоциации.В настоящее время Клаудия Голдин является профессором экономики Генри Ли в Гарвардском университете и содиректором группы "Гендер в экономике" Национального бюро экономических исследований. Она является членом Национальной академии наук (2006), Американского философского общества (2015), Американской академии политических и социальных наук (2006), Американской академии искусств и наук (1992), Общества экономистов труда (2005), Эконометрического (1991) и Клиометрического (2010) обществ.Исследования Клаудии Голдин охватывают широкий круг тем, включая женскую рабочую силу, гендерный разрыв в доходах, неравенство доходов, технологические изменения, образование и иммиграцию. Большая часть ее исследований интерпретирует настоящее через призму прошлого и исследует истоки актуальных проблем.Она является автором, соавтором и редактором нескольких книг, в том числе "Понимание гендерного разрыва: экономическая история американских женщин" (1990), "Регулируемая экономика: исторический подход к политической экономии" (1994), "Определяющий момент: Великая депрессия и американская экономика в двадцатом веке" (1998), "Коррупция и реформы: уроки экономической истории Америки" (2006) и др.Ее книга "Гонка между образованием и технологиями" (2008) была удостоена премии Хокинса (2008) за самую выдающуюся научную работу во всех дисциплинах искусства и науки.Клаудия Голдин отмечена многими премиями и наградами, в их числе премия Минcера от Общества экономики труда (2009), премия IZA в области экономики труда (2016), награда BBVA Frontiers in Knowledge (2019) и премия Неммерса (2020).9 октября 2023 года Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Премию ей присудили за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, альфред нобель, гарвардский университет, пенсильванский университет, принстонский университет, нобелевская премия
Справки, Альфред Нобель, Гарвардский университет, Пенсильванский университет, Принстонский университет, Нобелевская премия
Американской экономист Клаудия Голдин (Claudia Goldin) родилась
14 мая 1946 года в Нью-Йорке
(США).
В 1967 году получила степень бакалавра по экономике в Корнельском университете, в 1969 году – степень магистра по экономике в Чикагском университет. В 1972 году там же получила докторскую степень по экономике.
В 1971-1973 годах преподавала экономику в Висконсинском университете, в 1973-1979 годах – в Принстонском университете.
В 1975-1976 годах была приглашенным лектором по экономике в Гарвардском университете.
В 1979-1985 годах – доцент экономики в Пенсильванском университете.
В 1982-1983 годах работала в Институте перспективных исследований в Принстоне.
В 1983-1984 годах возглавляла аспирантуру Пенсильванского университета.
В 1985-1990 годах – профессор экономики в Пенсильванском университете.
В 1987-1988 годы – приглашенный научный сотрудник в Принстонском университете.
В 1989-2017 годах была директором программы развития американской экономики Национального бюро экономических исследований (NBER).
В 1993-1994 годах – приглашенный научный сотрудник Брукингского института.
В 1997-1998 годах была приглашенным научным сотрудником Фонда Рассела Сейджа.
В 1999-2000 годах возглавляла Ассоциацию экономической истории.
В 2005-2006 годах – научный сотрудник Института перспективных исследований Рэдклиффа при Гарвардском университете.
В настоящее время Клаудия Голдин является профессором экономики
Генри Ли в Гарвардском университете и содиректором группы "Гендер в экономике" Национального бюро экономических исследований.
Она является членом Национальной академии наук (2006), Американского философского общества (2015), Американской академии политических и социальных наук (2006), Американской академии искусств и наук (1992), Общества экономистов труда (2005), Эконометрического (1991) и Клиометрического (2010) обществ.
Исследования Клаудии Голдин охватывают широкий круг тем, включая женскую рабочую силу, гендерный разрыв в доходах, неравенство доходов, технологические изменения, образование и иммиграцию. Большая часть ее исследований интерпретирует настоящее через призму прошлого и исследует истоки актуальных проблем.
Она является автором, соавтором и редактором нескольких книг, в том числе "Понимание гендерного разрыва: экономическая история американских женщин" (1990), "Регулируемая экономика: исторический подход к политической экономии" (1994), "Определяющий момент: Великая депрессия и американская экономика в двадцатом веке" (1998), "Коррупция и реформы: уроки экономической истории Америки" (2006) и др.
Ее книга "Гонка между образованием и технологиями" (2008) была удостоена премии Хокинса (2008) за самую выдающуюся научную работу во всех дисциплинах искусства и науки.
Клаудия Голдин отмечена многими премиями и наградами, в их числе премия Минcера от Общества экономики труда (2009), премия IZA в области экономики труда (2016), награда BBVA Frontiers in Knowledge (2019) и премия Неммерса (2020).
9 октября 2023 года
Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Премию ей присудили за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников