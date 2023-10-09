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Биография Клаудии Голдин

Биография Клаудии Голдин - РИА Новости, 09.10.2023

Биография Клаудии Голдин

Американской экономист Клаудия Голдин (Claudia Goldin) родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке (США). РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:19

2023-10-09T14:19

2023-10-09T14:19

справки

альфред нобель

гарвардский университет

пенсильванский университет

принстонский университет

нобелевская премия

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Американской экономист Клаудия Голдин (Claudia Goldin) родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке (США). В 1967 году получила степень бакалавра по экономике в Корнельском университете, в 1969 году – степень магистра по экономике в Чикагском университет. В 1972 году там же получила докторскую степень по экономике.В 1971-1973 годах преподавала экономику в Висконсинском университете, в 1973-1979 годах – в Принстонском университете.В 1975-1976 годах была приглашенным лектором по экономике в Гарвардском университете.В 1979-1985 годах – доцент экономики в Пенсильванском университете.В 1982-1983 годах работала в Институте перспективных исследований в Принстоне.В 1983-1984 годах возглавляла аспирантуру Пенсильванского университета.В 1985-1990 годах – профессор экономики в Пенсильванском университете.В 1987-1988 годы – приглашенный научный сотрудник в Принстонском университете.В 1989-2017 годах была директором программы развития американской экономики Национального бюро экономических исследований (NBER).В 1993-1994 годах – приглашенный научный сотрудник Брукингского института.В 1997-1998 годах была приглашенным научным сотрудником Фонда Рассела Сейджа.В 1999-2000 годах возглавляла Ассоциацию экономической истории.В 2005-2006 годах – научный сотрудник Института перспективных исследований Рэдклиффа при Гарвардском университете.В 2012-2014 годах – президент Американской экономической ассоциации.В настоящее время Клаудия Голдин является профессором экономики Генри Ли в Гарвардском университете и содиректором группы "Гендер в экономике" Национального бюро экономических исследований. Она является членом Национальной академии наук (2006), Американского философского общества (2015), Американской академии политических и социальных наук (2006), Американской академии искусств и наук (1992), Общества экономистов труда (2005), Эконометрического (1991) и Клиометрического (2010) обществ.Исследования Клаудии Голдин охватывают широкий круг тем, включая женскую рабочую силу, гендерный разрыв в доходах, неравенство доходов, технологические изменения, образование и иммиграцию. Большая часть ее исследований интерпретирует настоящее через призму прошлого и исследует истоки актуальных проблем.Она является автором, соавтором и редактором нескольких книг, в том числе "Понимание гендерного разрыва: экономическая история американских женщин" (1990), "Регулируемая экономика: исторический подход к политической экономии" (1994), "Определяющий момент: Великая депрессия и американская экономика в двадцатом веке" (1998), "Коррупция и реформы: уроки экономической истории Америки" (2006) и др.Ее книга "Гонка между образованием и технологиями" (2008) была удостоена премии Хокинса (2008) за самую выдающуюся научную работу во всех дисциплинах искусства и науки.Клаудия Голдин отмечена многими премиями и наградами, в их числе премия Минcера от Общества экономики труда (2009), премия IZA в области экономики труда (2016), награда BBVA Frontiers in Knowledge (2019) и премия Неммерса (2020).9 октября 2023 года Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля. Премию ей присудили за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, альфред нобель, гарвардский университет, пенсильванский университет, принстонский университет, нобелевская премия