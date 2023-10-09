https://ria.ru/20231009/nobelevka-1901482095.html

Нобелевскую премию по экономике получила американский профессор

Нобелевскую премию по экономике получила американский профессор - РИА Новости, 09.10.2023

Нобелевскую премию по экономике получила американский профессор

Американский профессор Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год, объявил Нобелевский комитет... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:55

2023-10-09T12:55

2023-10-09T14:34

экономика

сша

нобелевская премия

альфред нобель

швеция

нобелевский фонд

гарвардский университет

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ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. Американский профессор Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год, объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук на своем сайте.Премию ей присудили за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда". Размер вознаграждения составил 11 миллионов шведских крон (почти миллион долларов).Голдин представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении двухсот лет. Ее исследование раскрывает причины перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного неравенства.По мнению профессора, большая часть гендерного разрыва в доходах сейчас в основном возникает с рождением первого ребенка, а не из-за различий в образовании и выборе профессии. Лауреат премии считает, что разрыв в доходах мужчин и женщин начал сокращаться в 1960-х годах с появлением противозачаточных таблеток.Клаудия Голдин родилась в 1946 году в Нью-Йорке, работает в Гарвардском университете. С 1989 по 2017 год была директором программы "Развитие американской экономики" Национального бюро экономических исследований (NBER, National Bureau of Economic Research). Сейчас занимает должность содиректора группы NBER "Гендер в экономике". Наиболее известна историческими работами о женщинах в американской экономике.Премия по экономическим наукам — это первое и пока единственное дополнение к списку Нобеля. Изначально, согласно завещанию шведского изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля, награду вручали за открытия в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и за деятельность по укреплению мира.Шведский государственный банк учредил премию по экономике в 1968-м, в год своего 300-летнего юбилея. С тех пор банк ежегодно отчисляет Нобелевскому фонду сумму, равную Нобелевской премии. По сложившейся традиции объявление лауреатов в области экономики завершает Нобелевскую неделю.

https://ria.ru/20231008/nedelya-1901198137.html

https://ria.ru/20231006/nobel-1900901954.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, нобелевская премия, альфред нобель, швеция, нобелевский фонд, гарвардский университет