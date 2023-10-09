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Певица Глюк'oza вернулась в Москву из Тель-Авива - РИА Новости, 09.10.2023
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Шоубиз
 
18:03 09.10.2023 (обновлено: 20:37 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/glyukoza-1901570754.html
Певица Глюк'oza вернулась в Москву из Тель-Авива
Певица Глюк'oza вернулась в Москву из Тель-Авива - РИА Новости, 09.10.2023
Певица Глюк'oza вернулась в Москву из Тель-Авива
Певица Глюк'oza (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила в своем Telegram-канале, что вернулась в Москву из Тель-Авива, где ранее оказалась в бомбоубежище. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:03
2023-10-09T20:37
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новости шоу-бизнеса
тель-авив
глюкоза (наталья ионова)
знаменитости
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Певица Глюк'oza (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила в своем Telegram-канале, что вернулась в Москву из Тель-Авива, где ранее оказалась в бомбоубежище. "Спасибо вам большое за переживания. Столько звонков, столько смс. Мы дома, мы в Москве, все хорошо. Настроение нормальное. Долетели хорошо", – рассказала исполнительница. Ранее стало известно, что Глюкоза вместе с детьми и мужем спряталась в бомбоубежище в Израиле. Позже исполнительница вышла на связь и рассказала, что самое страшное для них обошлось. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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новости шоу-бизнеса, тель-авив, глюкоза (наталья ионова), знаменитости, израиль, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Тель-Авив, Глюкоза (Наталья Ионова), Знаменитости, Израиль, Москва
Певица Глюк'oza вернулась в Москву из Тель-Авива

Попавшая под обстрелы Глюк’oza смогла вылететь из Тель-Авива в Москву

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Певица Глюк'oza (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила в своем Telegram-канале, что вернулась в Москву из Тель-Авива, где ранее оказалась в бомбоубежище.
«
"Спасибо вам большое за переживания. Столько звонков, столько смс. Мы дома, мы в Москве, все хорошо. Настроение нормальное. Долетели хорошо", – рассказала исполнительница.
Ранее стало известно, что Глюкоза вместе с детьми и мужем спряталась в бомбоубежище в Израиле.
© Фото : СОБЧАК/TelegramНаташа Ионова-Глюкоза в бомбоубежище в Израиле
Наташа Ионова-Глюкоза в бомбоубежище в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : СОБЧАК/Telegram
Наташа Ионова-Глюкоза в бомбоубежище в Израиле
Позже исполнительница вышла на связь и рассказала, что самое страшное для них обошлось.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаТель-АвивГлюкоза (Наталья Ионова)ЗнаменитостиИзраильМосква
 
 
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