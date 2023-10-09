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Певица Глюк'oza вернулась в Москву из Тель-Авива

Певица Глюк'oza вернулась в Москву из Тель-Авива - РИА Новости, 09.10.2023

Певица Глюк'oza вернулась в Москву из Тель-Авива

Певица Глюк'oza (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила в своем Telegram-канале, что вернулась в Москву из Тель-Авива, где ранее оказалась в бомбоубежище. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:03

2023-10-09T18:03

2023-10-09T20:37

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Певица Глюк'oza (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила в своем Telegram-канале, что вернулась в Москву из Тель-Авива, где ранее оказалась в бомбоубежище. "Спасибо вам большое за переживания. Столько звонков, столько смс. Мы дома, мы в Москве, все хорошо. Настроение нормальное. Долетели хорошо", – рассказала исполнительница. Ранее стало известно, что Глюкоза вместе с детьми и мужем спряталась в бомбоубежище в Израиле. Позже исполнительница вышла на связь и рассказала, что самое страшное для них обошлось. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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новости шоу-бизнеса, тель-авив, глюкоза (наталья ионова), знаменитости, израиль, москва