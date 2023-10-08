"Работала сирена": Глюкоза вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле
Певица Глюкоза вместе с детьми и мужем спряталась в израильском бомбоубежище
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вместе с детьми и мужем спряталась в бомбоубежище в Израиле, сообщила близкая подруга знаменитости Ксения Собчак.
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"Мои близкие люди, Наташа Ионова-Глюкоза и Саша Чистяков вместе с двумя дочками полетели в Израиль на концерт Бруно Марса, а в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище. Но аэропорт при этом, говорят, не закрывали, завтра улетают", – написала журналистка в своем Telegram-канале.
Позже и сама Глюкоза вышла на связь в сторис Instagram*. По словам поп-звезды, самое страшное обошлось, и сейчас она и ее близкие находятся в безопасности.
© Фото : @glukozamusicПевица Глюкоза рассказывает о ситуации в Израиле, где попала в бомбоубежище с мужем и детьми
© Фото : @glukozamusic
Певица Глюкоза рассказывает о ситуации в Израиле, где попала в бомбоубежище с мужем и детьми
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"У нас сейчас все нормально, мы находимся около отеля. Вышли, недавно работала сирена, нас всех спустили вниз. Детки немного напугались, но в целом все в порядке", – успокоила поклонников Глюкоза.
Исполнительница также поблагодарила всех за поддержку.
Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке Армии обороны страны (ЦАХАЛ), по территории государства выпустили более двух тысяч ракет.
Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАСпроникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.
Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
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