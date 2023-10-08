https://ria.ru/20231008/glyukoza-1901292319.html

"Работала сирена": Глюкоза вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле

"Работала сирена": Глюкоза вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023

"Работала сирена": Глюкоза вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вместе с детьми и мужем спряталась в бомбоубежище в Израиле, сообщила близкая подруга знаменитости Ксения Собчак. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:36

2023-10-08T13:36

2023-10-08T13:38

шоубиз

новости шоу-бизнеса

глюкоза (наталья ионова)

израиль

россия

ксения собчак

биньямин нетаньяху

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149607/22/1496072248_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_c2c08d641f6cbb3fb4768962c7a45e14.jpg

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вместе с детьми и мужем спряталась в бомбоубежище в Израиле, сообщила близкая подруга знаменитости Ксения Собчак. "Мои близкие люди, Наташа Ионова-Глюкоза и Саша Чистяков вместе с двумя дочками полетели в Израиль на концерт Бруно Марса, а в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище. Но аэропорт при этом, говорят, не закрывали, завтра улетают", – написала журналистка в своем Telegram-канале.Позже и сама Глюкоза вышла на связь в сторис Instagram*. По словам поп-звезды, самое страшное обошлось, и сейчас она и ее близкие находятся в безопасности. "У нас сейчас все нормально, мы находимся около отеля. Вышли, недавно работала сирена, нас всех спустили вниз. Детки немного напугались, но в целом все в порядке", – успокоила поклонников Глюкоза. Исполнительница также поблагодарила всех за поддержку. Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке Армии обороны страны (ЦАХАЛ), по территории государства выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАСпроникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231007/galkin-1901234818.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, глюкоза (наталья ионова), израиль, россия, ксения собчак, биньямин нетаньяху, знаменитости