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"Работала сирена": Глюкоза вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:36 08.10.2023 (обновлено: 13:38 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/glyukoza-1901292319.html
"Работала сирена": Глюкоза вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле
"Работала сирена": Глюкоза вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
"Работала сирена": Глюкоза вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вместе с детьми и мужем спряталась в бомбоубежище в Израиле, сообщила близкая подруга знаменитости Ксения Собчак. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:36
2023-10-08T13:38
шоубиз
новости шоу-бизнеса
глюкоза (наталья ионова)
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россия
ксения собчак
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вместе с детьми и мужем спряталась в бомбоубежище в Израиле, сообщила близкая подруга знаменитости Ксения Собчак. &quot;Мои близкие люди, Наташа Ионова-Глюкоза и Саша Чистяков вместе с двумя дочками полетели в Израиль на концерт Бруно Марса, а в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище. Но аэропорт при этом, говорят, не закрывали, завтра улетают&quot;, – написала журналистка в своем Telegram-канале.Позже и сама Глюкоза вышла на связь в сторис Instagram*. По словам поп-звезды, самое страшное обошлось, и сейчас она и ее близкие находятся в безопасности. "У нас сейчас все нормально, мы находимся около отеля. Вышли, недавно работала сирена, нас всех спустили вниз. Детки немного напугались, но в целом все в порядке", – успокоила поклонников Глюкоза. Исполнительница также поблагодарила всех за поддержку. Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке Армии обороны страны (ЦАХАЛ), по территории государства выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАСпроникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, глюкоза (наталья ионова), израиль, россия, ксения собчак, биньямин нетаньяху, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Глюкоза (Наталья Ионова), Израиль, Россия, Ксения Собчак, Биньямин Нетаньяху, Знаменитости
"Работала сирена": Глюкоза вместе с детьми попала в бомбоубежище в Израиле

Певица Глюкоза вместе с детьми и мужем спряталась в израильском бомбоубежище

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) вместе с детьми и мужем спряталась в бомбоубежище в Израиле, сообщила близкая подруга знаменитости Ксения Собчак.
«

"Мои близкие люди, Наташа Ионова-Глюкоза и Саша Чистяков вместе с двумя дочками полетели в Израиль на концерт Бруно Марса, а в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище. Но аэропорт при этом, говорят, не закрывали, завтра улетают", – написала журналистка в своем Telegram-канале.

© Фото : СОБЧАК/TelegramНаташа Ионова-Глюкоза в бомбоубежище в Израиле
Наташа Ионова-Глюкоза в бомбоубежище в Израиле - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : СОБЧАК/Telegram
Наташа Ионова-Глюкоза в бомбоубежище в Израиле
Позже и сама Глюкоза вышла на связь в сторис Instagram*. По словам поп-звезды, самое страшное обошлось, и сейчас она и ее близкие находятся в безопасности.
© Фото : @glukozamusicПевица Глюкоза рассказывает о ситуации в Израиле, где попала в бомбоубежище с мужем и детьми
Певица Глюкоза рассказывает о ситуации в Израиле, где попала в бомбоубежище с мужем и детьми - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : @glukozamusic
Певица Глюкоза рассказывает о ситуации в Израиле, где попала в бомбоубежище с мужем и детьми
«
"У нас сейчас все нормально, мы находимся около отеля. Вышли, недавно работала сирена, нас всех спустили вниз. Детки немного напугались, но в целом все в порядке", – успокоила поклонников Глюкоза.
Исполнительница также поблагодарила всех за поддержку.
Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке Армии обороны страны (ЦАХАЛ), по территории государства выпустили более двух тысяч ракет.
Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАСпроникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.
Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаГлюкоза (Наталья Ионова)ИзраильРоссияКсения СобчакБиньямин НетаньяхуЗнаменитости
 
 
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