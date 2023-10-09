https://ria.ru/20231009/gaza-1901475700.html

Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа

Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа - РИА Новости, 09.10.2023

Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, его заявление транслировал 13 канал. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:38

2023-10-09T12:38

2023-10-09T14:30

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

палестина

биньямин нетаньяху

оон

исраэль кац

хамас

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, его заявление транслировал 13 канал."Я отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Ни электричества, ни продовольствия, ни газа, все закрыто", — заявил глава Минобороны.По данным издания Times of Israel, министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа. По его словам, топливо и электроэнергию перестали подавать два дня назад.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700. По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв израильских ударов по сектору Газа — более 400 человек.Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено образование двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, окончательно не освободил палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

палестина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, палестина, биньямин нетаньяху, оон, исраэль кац, хамас