https://ria.ru/20231009/es-1901543742.html

Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев

Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев - РИА Новости, 09.10.2023

Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев

Европейский союз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем, заявил еврокомиссар РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:07

2023-10-09T16:07

2023-10-09T16:57

израиль

еврокомиссия

евросоюз

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Европейский союз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем, заявил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли в публикации в соцсети Х."Масштаб террора и жестокости по отношению к Израилю и его народу достиг поворотной точки. <...> Будучи крупнейшим донором палестинцев, Еврокомиссия пересматривает весь комплекс проектов развития на сумму более 691 миллиона евро", — написал чиновник.По его словам, "все платежи приостанавливаются незамедлительно".Кроме того, ЕК сняла с повестки дня рассмотрение всех новых совместных проектов с палестинцами, в том числе на 2023 год.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 560 человек, различные ранения получили 2900.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901509283.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

израиль, еврокомиссия, евросоюз, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году