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Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров - РИА Новости, 09.10.2023
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20:41 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/drova-1901614801.html
Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров
Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров - РИА Новости, 09.10.2023
Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров
Западные страны выделят Украине 2,6 миллиарда гривен (более 71 миллиона долларов) на закупку дров для жителей прифронтовых районов, сообщила в понедельник... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T20:41
2023-10-09T20:41
польша
казахстан
украина
ирина верещук
юрий бойко
денис шмыгаль
украинская железная дорога
укрэнерго
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Западные страны выделят Украине 2,6 миллиарда гривен (более 71 миллиона долларов) на закупку дров для жителей прифронтовых районов, сообщила в понедельник вице-премьер страны Ирина Верещук. "В этом году мы договорились с нашими зарубежными партнерами, что украинское правительство сосредоточится на расходах на безопасность и оборону, а международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров. Сумма этих нужд составляет 2,6 миллиарда гривен (более 71 миллиона долларов) из 5 миллиардов на прохождение зимы в целом", – приводит слова Верещук пресс-служба министерства реинтеграции Украины в Telegram-канале. Она отметила, что речь, в частности, идет о населенных пунктах, расположенных в прифронтовых областях страны. По ее словам, в зависимости от расположения населенных пунктов населению будут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их прямо домой адресно. Верещук уточнила, что компания "Украинская железная дорога" совместно с государственным предприятием "Леса Украины" прорабатывают маршруты доставки. Ранее в понедельник член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что Украина не успеет к началу зимы накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля, недостаток планируется восполнять за счет импортного топлива из Польши и Казахстана. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html
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польша, казахстан, украина, ирина верещук, юрий бойко, денис шмыгаль, украинская железная дорога, укрэнерго
Польша, Казахстан, Украина, Ирина Верещук, Юрий Бойко, Денис Шмыгаль, Украинская железная дорога, Укрэнерго
Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров

Вице-премьер Украины: западные страны выделят более $71 млн на закупку дров

© iStock.com / Ihor BatishchevГород Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© iStock.com / Ihor Batishchev
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Западные страны выделят Украине 2,6 миллиарда гривен (более 71 миллиона долларов) на закупку дров для жителей прифронтовых районов, сообщила в понедельник вице-премьер страны Ирина Верещук.
"В этом году мы договорились с нашими зарубежными партнерами, что украинское правительство сосредоточится на расходах на безопасность и оборону, а международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров. Сумма этих нужд составляет 2,6 миллиарда гривен (более 71 миллиона долларов) из 5 миллиардов на прохождение зимы в целом", – приводит слова Верещук пресс-служба министерства реинтеграции Украины в Telegram-канале.
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Она отметила, что речь, в частности, идет о населенных пунктах, расположенных в прифронтовых областях страны. По ее словам, в зависимости от расположения населенных пунктов населению будут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их прямо домой адресно. Верещук уточнила, что компания "Украинская железная дорога" совместно с государственным предприятием "Леса Украины" прорабатывают маршруты доставки.
Ранее в понедельник член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что Украина не успеет к началу зимы накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля, недостаток планируется восполнять за счет импортного топлива из Польши и Казахстана.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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Вчера, 18:09
 
ПольшаКазахстанУкраинаИрина ВерещукЮрий БойкоДенис ШмыгальУкраинская железная дорогаУкрэнерго
 
 
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