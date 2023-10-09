Запад выделит Украине более 71 миллиона долларов на закупку дров
Вице-премьер Украины: западные страны выделят более $71 млн на закупку дров
© iStock.com / Ihor BatishchevГород Днепропетровск, Украина
© iStock.com / Ihor Batishchev
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Западные страны выделят Украине 2,6 миллиарда гривен (более 71 миллиона долларов) на закупку дров для жителей прифронтовых районов, сообщила в понедельник вице-премьер страны Ирина Верещук.
"В этом году мы договорились с нашими зарубежными партнерами, что украинское правительство сосредоточится на расходах на безопасность и оборону, а международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров. Сумма этих нужд составляет 2,6 миллиарда гривен (более 71 миллиона долларов) из 5 миллиардов на прохождение зимы в целом", – приводит слова Верещук пресс-служба министерства реинтеграции Украины в Telegram-канале.
Она отметила, что речь, в частности, идет о населенных пунктах, расположенных в прифронтовых областях страны. По ее словам, в зависимости от расположения населенных пунктов населению будут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их прямо домой адресно. Верещук уточнила, что компания "Украинская железная дорога" совместно с государственным предприятием "Леса Украины" прорабатывают маршруты доставки.
Ранее в понедельник член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что Украина не успеет к началу зимы накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля, недостаток планируется восполнять за счет импортного топлива из Польши и Казахстана.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций.