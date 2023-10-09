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ВОЗ призвала всех не защищенных от COVID-19 людей быстро пройти вакцинацию - РИА Новости, 09.10.2023
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15:26 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/covid-1901530896.html
ВОЗ призвала всех не защищенных от COVID-19 людей быстро пройти вакцинацию
ВОЗ призвала всех не защищенных от COVID-19 людей быстро пройти вакцинацию - РИА Новости, 09.10.2023
ВОЗ призвала всех не защищенных от COVID-19 людей быстро пройти вакцинацию
Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывает всех людей, не защищенных от COVID-19 и сезонного гриппа, особенно группы риска, как... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:26
2023-10-09T15:26
здоровье - общество
россия
стелла кириакидес
александр гинцбург
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ЖЕНЕВА, 9 окт - РИА Новости. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывает всех людей, не защищенных от COVID-19 и сезонного гриппа, особенно группы риска, как можно скорее пройти вакцинацию, говорится в пресс-релизе организации. "По мере того как осень сменяется зимой, Европейское региональное бюро ВОЗ, Европейская комиссия и Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) обращаются с четким и срочным посланием: люди, которые остаются не защищенными как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, особенно наиболее уязвимые и подверженные риску, должны принять любое предложение о вакцинации для предотвращения или смягчения последствий этих совместно циркулирующих респираторных инфекций", - сказано в документе. Согласно данным организации, в течение зимнего сезона в прошлом году наблюдалась избыточная смертность из-за этих двух заболеваний, особенно среди очень молодых и очень старых людей. В ВОЗ также напомнили, что более 90% зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 приходится на лица в возрасте 65 лет и старше. Организация уточняет, что в группы риска входят люди с сопутствующими заболеваниями, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом и пожилые. "Вакцинация остается сильнейшим средством как против гриппа, так и против COVID-19. Крайне важно развернуть целенаправленные кампании вакцинации, чтобы охватить людей, подверженных риску, в преддверии зимнего сезона, в том числе с возможностью сочетать вакцинацию с бустерами вакцин против COVID-19", - приводятся в документе слова еврокомиссара по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кириакидес. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от актуальных штаммов коронавируса, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря. Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил 3 октября, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю увеличилась в России на 13,8%, а госпитализации - на 9,8%.
https://ria.ru/20231004/koronavirus-1900346560.html
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здоровье - общество, россия, стелла кириакидес, александр гинцбург
Здоровье - Общество, Россия, Стелла Кириакидес, Александр Гинцбург
ВОЗ призвала всех не защищенных от COVID-19 людей быстро пройти вакцинацию

ВОЗ призвала всех не защищенных от COVID-19 и гриппа людей пройти вакцинацию

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 окт - РИА Новости. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывает всех людей, не защищенных от COVID-19 и сезонного гриппа, особенно группы риска, как можно скорее пройти вакцинацию, говорится в пресс-релизе организации.
«
"По мере того как осень сменяется зимой, Европейское региональное бюро ВОЗ, Европейская комиссия и Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) обращаются с четким и срочным посланием: люди, которые остаются не защищенными как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, особенно наиболее уязвимые и подверженные риску, должны принять любое предложение о вакцинации для предотвращения или смягчения последствий этих совместно циркулирующих респираторных инфекций", - сказано в документе.
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Согласно данным организации, в течение зимнего сезона в прошлом году наблюдалась избыточная смертность из-за этих двух заболеваний, особенно среди очень молодых и очень старых людей. В ВОЗ также напомнили, что более 90% зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 приходится на лица в возрасте 65 лет и старше. Организация уточняет, что в группы риска входят люди с сопутствующими заболеваниями, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом и пожилые.
«
"Вакцинация остается сильнейшим средством как против гриппа, так и против COVID-19. Крайне важно развернуть целенаправленные кампании вакцинации, чтобы охватить людей, подверженных риску, в преддверии зимнего сезона, в том числе с возможностью сочетать вакцинацию с бустерами вакцин против COVID-19", - приводятся в документе слова еврокомиссара по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стеллы Кириакидес.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от актуальных штаммов коронавируса, поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря.
Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил 3 октября, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю увеличилась в России на 13,8%, а госпитализации - на 9,8%.
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