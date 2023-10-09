https://ria.ru/20231009/baza-1901429050.html

Израиль отразил попытку проникновения на военную базу на юге страны

Израиль отразил попытку проникновения на военную базу на юге страны - РИА Новости, 09.10.2023

Израиль отразил попытку проникновения на военную базу на юге страны

Силы обороны Израиля отразили попытку проникнуть на военную базу в Зикиме на юге страны, сообщает телеканал i24 News. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:11

2023-10-09T10:11

2023-10-09T11:13

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Силы обороны Израиля отразили попытку проникнуть на военную базу в Зикиме на юге страны, сообщает телеканал i24 News."Террорист был остановлен при попытке попасть на военную базу в Зикиме", - сообщает канал со ссылкой на представителя сил обороны.По его словам, в операции были задействованы спасательно-учебной бригады."Среди наших сил потерь нет", - добавил он.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстрел соседних с сектором Газа районов Израиля. Видео ХАМАС Обстрел соседних с сектором Газа районов Израиля. Видео ХАМАС 2023-10-09T10:11 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас