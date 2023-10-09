https://ria.ru/20231009/azs-1901515174.html

В Дагестане закрыли 150 заправок после трагедии на АЗС

В Дагестане закрыли 150 заправок после трагедии на АЗС - РИА Новости, 09.10.2023

В Дагестане закрыли 150 заправок после трагедии на АЗС

В Дагестане прекращена деятельность 150 заправок после гибели 35 человек в результате взрыва на АЗС близ Махачкалы, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:39

2023-10-09T14:39

2023-10-09T14:39

происшествия

махачкала

россия

избербаш

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Дагестане прекращена деятельность 150 заправок после гибели 35 человек в результате взрыва на АЗС близ Махачкалы, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России. "В Дагестане прекращена деятельность 150 автозаправочных станций. В ходе масштабной проверки, проведенной с привлечением уполномоченных органов, на АЗС и станциях техобслуживания автомобилей выявлены нарушения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности", - говорится в сообщении. К работе на взрывопожароопасных объектах привлекались необученные и неаттестованные сотрудники, это создавало угрозу для жизни и здоровья потребителя. По данным ведомства, после проверки на автозаправочной станции на окраине села Хаджалмахи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). "Выявленный прокуратурой городе Избербаш факт эксплуатации с 2019 года заправки "Люкс" без получения соответствующей лицензии послужил основанием для уголовного преследования ее собственника", - говорится в сообщении. Отмечается, что в городе Дагестанские Огни, Бабаюртовском, Дербентском, Карабудахкентском, Кизилюртовском и Хасавюртовском районах пресечены случаи незаконного хранения аммиачной селитры общим весом 280 тонн. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей. Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев. На следующий день после взрыва генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане. Речь шла о проверке промышленной и пожарной безопасности на заправках.

https://ria.ru/20230831/pozhertvovanie-1893420367.html

махачкала

россия

избербаш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, избербаш, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), чп на азс в махачкале