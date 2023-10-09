Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане закрыли 150 заправок после трагедии на АЗС - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/azs-1901515174.html
В Дагестане закрыли 150 заправок после трагедии на АЗС
В Дагестане закрыли 150 заправок после трагедии на АЗС - РИА Новости, 09.10.2023
В Дагестане закрыли 150 заправок после трагедии на АЗС
В Дагестане прекращена деятельность 150 заправок после гибели 35 человек в результате взрыва на АЗС близ Махачкалы, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:39
2023-10-09T14:39
происшествия
махачкала
россия
избербаш
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
чп на азс в махачкале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890131119_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3eb7fedf0aeed047ad8e5a70e2d420d7.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Дагестане прекращена деятельность 150 заправок после гибели 35 человек в результате взрыва на АЗС близ Махачкалы, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России. "В Дагестане прекращена деятельность 150 автозаправочных станций. В ходе масштабной проверки, проведенной с привлечением уполномоченных органов, на АЗС и станциях техобслуживания автомобилей выявлены нарушения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности", - говорится в сообщении. К работе на взрывопожароопасных объектах привлекались необученные и неаттестованные сотрудники, это создавало угрозу для жизни и здоровья потребителя. По данным ведомства, после проверки на автозаправочной станции на окраине села Хаджалмахи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). "Выявленный прокуратурой городе Избербаш факт эксплуатации с 2019 года заправки "Люкс" без получения соответствующей лицензии послужил основанием для уголовного преследования ее собственника", - говорится в сообщении. Отмечается, что в городе Дагестанские Огни, Бабаюртовском, Дербентском, Карабудахкентском, Кизилюртовском и Хасавюртовском районах пресечены случаи незаконного хранения аммиачной селитры общим весом 280 тонн. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей. Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев. На следующий день после взрыва генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане. Речь шла о проверке промышленной и пожарной безопасности на заправках.
https://ria.ru/20230831/pozhertvovanie-1893420367.html
махачкала
россия
избербаш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890131119_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a86354f3c6734284c5c9878cd17a8496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, избербаш, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Избербаш, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ЧП на АЗС в Махачкале
В Дагестане закрыли 150 заправок после трагедии на АЗС

В Дагестане закрыли 150 заправок после гибели 35 человек при взрыве в Махачкале

© РИА НовостиПоследствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Дагестане прекращена деятельность 150 заправок после гибели 35 человек в результате взрыва на АЗС близ Махачкалы, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России.
«
"В Дагестане прекращена деятельность 150 автозаправочных станций. В ходе масштабной проверки, проведенной с привлечением уполномоченных органов, на АЗС и станциях техобслуживания автомобилей выявлены нарушения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности", - говорится в сообщении.
К работе на взрывопожароопасных объектах привлекались необученные и неаттестованные сотрудники, это создавало угрозу для жизни и здоровья потребителя.
По данным ведомства, после проверки на автозаправочной станции на окраине села Хаджалмахи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Подросток пожертвовал свои сбережения пострадавшим на АЗС в Махачкале
31 августа, 15:41
«
"Выявленный прокуратурой городе Избербаш факт эксплуатации с 2019 года заправки "Люкс" без получения соответствующей лицензии послужил основанием для уголовного преследования ее собственника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе Дагестанские Огни, Бабаюртовском, Дербентском, Карабудахкентском, Кизилюртовском и Хасавюртовском районах пресечены случаи незаконного хранения аммиачной селитры общим весом 280 тонн.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев. На следующий день после взрыва генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане. Речь шла о проверке промышленной и пожарной безопасности на заправках.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияИзбербашИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ЧП на АЗС в Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала