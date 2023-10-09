https://ria.ru/20231009/aeroport-1901472939.html

В Тель-Авиве возле аэропорта Бен-Гурион упала ракета

В Тель-Авиве возле аэропорта Бен-Гурион упала ракета - РИА Новости, 09.10.2023

В Тель-Авиве возле аэропорта Бен-Гурион упала ракета

Одна из ракет, выпущенных только что по центру Израиля из сектора Газа, упала вблизи международного аэропорта Бен-Гурион, подтверждающими кадрами делятся... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:31

2023-10-09T12:31

2023-10-09T12:56

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. Одна из ракет, выпущенных только что по центру Израиля из сектора Газа, упала вблизи международного аэропорта Бен-Гурион, подтверждающими кадрами делятся очевидцы в социальных сетях.Данных о возможных пострадавших пока нет.На некоторых кадрах видно, как в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле.Ранее сирены прозвучали в Тель-Авиве и других районах центра страны.

тель-авив

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракета, упавшая возле главного аэропорта Израиля в Тель-Авиве Возле главного аэропорта Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве упала ракета, выпущенная из сектора Газа - очевидцы 2023-10-09T12:31 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году