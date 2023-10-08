https://ria.ru/20231008/vybory-1901277601.html

Глава комиссии Совфеда прокомментировал предложение Кадырова по выборам

Глава комиссии Совфеда прокомментировал предложение Кадырова по выборам - РИА Новости, 08.10.2023

Глава комиссии Совфеда прокомментировал предложение Кадырова по выборам

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отложить президентские выборы в России,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T11:10

2023-10-08T11:10

2023-10-08T11:10

политика

россия

рамзан кадыров

андрей климов

владимир путин

совет федерации рф

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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отложить президентские выборы в России, пока проводится специальная военная операция, заявил, что Конституцию в стране никто менять не собирается, но любой человек вправе вносить предложения. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отложить президентские выборы в России, пока проводится специальная военная операция. Кадыров также предложил единогласно принять решение об участии только одного кандидата в президентских выборах — действующего президента России Владимира Путина. "Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Её, по-моему, никто менять не собирается. Мы как раз скоро отметим юбилей нашей Конституции. Наш президент очень большой специалист в области права, он очень тщательно следит за этим. Я бы тут поставил точку. Но Россия свободная страна, любой гражданин вправе вносить предложения. Тем более, когда это не просто гражданин, а известный политик", - заявил Климов в интервью российским журналистам в ходе своего визита в Анкару. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Действующий президент РФ Владимир Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.

https://ria.ru/20231007/vybory-1901212741.html

https://ria.ru/20230809/konstitutsiya-1889120657.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, рамзан кадыров, андрей климов, владимир путин, совет федерации рф