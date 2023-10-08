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Глава комиссии Совфеда прокомментировал предложение Кадырова по выборам - РИА Новости, 08.10.2023
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11:10 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/vybory-1901277601.html
Глава комиссии Совфеда прокомментировал предложение Кадырова по выборам
Глава комиссии Совфеда прокомментировал предложение Кадырова по выборам - РИА Новости, 08.10.2023
Глава комиссии Совфеда прокомментировал предложение Кадырова по выборам
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отложить президентские выборы в России,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:10
2023-10-08T11:10
политика
россия
рамзан кадыров
андрей климов
владимир путин
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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отложить президентские выборы в России, пока проводится специальная военная операция, заявил, что Конституцию в стране никто менять не собирается, но любой человек вправе вносить предложения. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отложить президентские выборы в России, пока проводится специальная военная операция. Кадыров также предложил единогласно принять решение об участии только одного кандидата в президентских выборах — действующего президента России Владимира Путина. "Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Её, по-моему, никто менять не собирается. Мы как раз скоро отметим юбилей нашей Конституции. Наш президент очень большой специалист в области права, он очень тщательно следит за этим. Я бы тут поставил точку. Но Россия свободная страна, любой гражданин вправе вносить предложения. Тем более, когда это не просто гражданин, а известный политик", - заявил Климов в интервью российским журналистам в ходе своего визита в Анкару. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Действующий президент РФ Владимир Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.
https://ria.ru/20231007/vybory-1901212741.html
https://ria.ru/20230809/konstitutsiya-1889120657.html
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политика, россия, рамзан кадыров, андрей климов, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Андрей Климов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Глава комиссии Совфеда прокомментировал предложение Кадырова по выборам

Глава комиссии Совфеда заявил, что в России не собираются менять Конституцию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отложить президентские выборы в России, пока проводится специальная военная операция, заявил, что Конституцию в стране никто менять не собирается, но любой человек вправе вносить предложения.
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отложить президентские выборы в России, пока проводится специальная военная операция. Кадыров также предложил единогласно принять решение об участии только одного кандидата в президентских выборах — действующего президента России Владимира Путина.
Избиратель во время голосования - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Госдуме отреагировали на предложение Кадырова отменить выборы президента
Вчера, 20:18
"Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Её, по-моему, никто менять не собирается. Мы как раз скоро отметим юбилей нашей Конституции. Наш президент очень большой специалист в области права, он очень тщательно следит за этим. Я бы тут поставил точку. Но Россия свободная страна, любой гражданин вправе вносить предложения. Тем более, когда это не просто гражданин, а известный политик", - заявил Климов в интервью российским журналистам в ходе своего визита в Анкару.
Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Действующий президент РФ Владимир Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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ПолитикаРоссияРамзан КадыровАндрей КлимовВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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