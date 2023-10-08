https://ria.ru/20231008/vybory-1901276043.html
Совфед в декабре может объявить дату выборов президента России
Совфед в декабре может объявить дату выборов президента России - РИА Новости, 08.10.2023
Совфед в декабре может объявить дату выборов президента России
Совет Федерации, вероятно, объявит дату президентских выборов в России в декабре, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов во время РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:02
2023-10-08T11:02
2023-10-08T13:04
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АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Совет Федерации, вероятно, объявит дату президентских выборов в России в декабре, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов во время визита в Анкару. "Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент", — сказал парламентарий.Он отметил, что после старта избирательной кампании за ней следует "соответствующая процедура"."Поскольку (президент России. — Прим. ред.) Владимир Путин является основателем нашей партии ("Единая Россия". — Прим. ред.) и нашим политическим лидером, разумеется, мы, как партия Путина, настроены соответствующим образом участвовать в избирательной кампании", — добавил Климов.При этом он напомнил, что сам глава государства называл преждевременными вопросы о своем участии в выборах. Парламентарий подчеркнул, что ему нечего добавить по этой теме.Выборы президента запланированы на март 2024 года. Действующий президент Владимир Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что по закону парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.
https://ria.ru/20230706/putin-1882588781.html
https://ria.ru/20231007/prezident-1901170904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, анкара (провинция), владимир путин, андрей климов, совет федерации рф, единая россия
Политика, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Совфед в декабре может объявить дату выборов президента России
Климов: Совфед в декабре может объявить дату президентских выборов в России
АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Совет Федерации, вероятно, объявит дату президентских выборов в России в декабре, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов во время визита в Анкару.
«
"Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент", — сказал парламентарий.
Он отметил, что после старта избирательной кампании за ней следует "соответствующая процедура".
"Поскольку (президент России. — Прим. ред.) Владимир Путин является основателем нашей партии ("Единая Россия". — Прим. ред.) и нашим политическим лидером, разумеется, мы, как партия Путина, настроены соответствующим образом участвовать в избирательной кампании", — добавил Климов.
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При этом он напомнил, что сам глава государства называл преждевременными вопросы о своем участии в выборах. Парламентарий подчеркнул, что ему нечего добавить по этой теме.
Выборы президента запланированы на март 2024 года. Действующий президент Владимир Путин
еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что по закону парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.
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