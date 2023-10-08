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В Совфеде прокомментировали сообщения о встрече в Стамбуле по Украине - РИА Новости, 08.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:10 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/ukraina-1901277483.html
В Совфеде прокомментировали сообщения о встрече в Стамбуле по Украине
В Совфеде прокомментировали сообщения о встрече в Стамбуле по Украине - РИА Новости, 08.10.2023
В Совфеде прокомментировали сообщения о встрече в Стамбуле по Украине
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о запланированной в Стамбуле встрече по Украине,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:10
2023-10-08T11:10
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
андрей климов
украина
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АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о запланированной в Стамбуле встрече по Украине, заявил, что стороны могут обсуждать все, что угодно, но решить что-либо без участия России нельзя. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Турция готовит в октябре новую международную встречу по Украине. Она якобы пройдет в Стамбуле, но Россию на нее не зовут. Как утверждает агентство, ссылаясь на источники, встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали так называемую "формулу Зеленского". Глава МИД РФ Сергей Лавров называл ее "абсолютно нереализуемой". "Что касается информации, появившейся сначала в США, относительно форума по украинской тематике, это не первый такой форум. Есть различные предложения: турецкие, китайские. Не надо акцентировать внимание на том, что встреча пройдет именно в Турции. Обсудить можно всё что угодно, но решить без России ничего нельзя. Будем из этого исходить", - заявил политик в интервью российским журналистам в рамках своего визита в Анкару.
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совет федерации рф, андрей климов, украина, стамбул
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Андрей Климов, Украина, Стамбул
В Совфеде прокомментировали сообщения о встрече в Стамбуле по Украине

Климов: принять решение по ситуации на Украине без участия России невозможно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о запланированной в Стамбуле встрече по Украине, заявил, что стороны могут обсуждать все, что угодно, но решить что-либо без участия России нельзя.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Турция готовит в октябре новую международную встречу по Украине. Она якобы пройдет в Стамбуле, но Россию на нее не зовут. Как утверждает агентство, ссылаясь на источники, встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали так называемую "формулу Зеленского". Глава МИД РФ Сергей Лавров называл ее "абсолютно нереализуемой".
"Что касается информации, появившейся сначала в США, относительно форума по украинской тематике, это не первый такой форум. Есть различные предложения: турецкие, китайские. Не надо акцентировать внимание на том, что встреча пройдет именно в Турции. Обсудить можно всё что угодно, но решить без России ничего нельзя. Будем из этого исходить", - заявил политик в интервью российским журналистам в рамках своего визита в Анкару.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСовет Федерации РФАндрей КлимовУкраинаСтамбул
 
 
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