https://ria.ru/20231008/ukraina-1901277483.html

В Совфеде прокомментировали сообщения о встрече в Стамбуле по Украине

В Совфеде прокомментировали сообщения о встрече в Стамбуле по Украине - РИА Новости, 08.10.2023

В Совфеде прокомментировали сообщения о встрече в Стамбуле по Украине

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о запланированной в Стамбуле встрече по Украине,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T11:10

2023-10-08T11:10

2023-10-08T11:10

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

андрей климов

украина

стамбул

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АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о запланированной в Стамбуле встрече по Украине, заявил, что стороны могут обсуждать все, что угодно, но решить что-либо без участия России нельзя. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Турция готовит в октябре новую международную встречу по Украине. Она якобы пройдет в Стамбуле, но Россию на нее не зовут. Как утверждает агентство, ссылаясь на источники, встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали так называемую "формулу Зеленского". Глава МИД РФ Сергей Лавров называл ее "абсолютно нереализуемой". "Что касается информации, появившейся сначала в США, относительно форума по украинской тематике, это не первый такой форум. Есть различные предложения: турецкие, китайские. Не надо акцентировать внимание на том, что встреча пройдет именно в Турции. Обсудить можно всё что угодно, но решить без России ничего нельзя. Будем из этого исходить", - заявил политик в интервью российским журналистам в рамках своего визита в Анкару.

https://ria.ru/20231008/nato-1901249343.html

украина

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, андрей климов, украина, стамбул