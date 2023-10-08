https://ria.ru/20231008/tramp-1901248327.html

Трамп объяснил атаку на Израиль слабостью США

Трамп объяснил атаку на Израиль слабостью США - РИА Новости, 08.10.2023

Трамп объяснил атаку на Израиль слабостью США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что атака на Израиль стала возможной из-за слабости Штатов. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T02:57

2023-10-08T02:57

2023-10-08T02:57

в мире

израиль

палестина

россия

дональд трамп

хамас

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что атака на Израиль стала возможной из-за слабости Штатов. "Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером", - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Айова. Политик подчеркнул, что в случае избрания президентом станет поддерживать Израиль и откажется от помощи Палестине. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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в мире, израиль, палестина, россия, дональд трамп, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша