https://ria.ru/20231008/tatarstan-1901356478.html

Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время, сообщили власти

Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время, сообщили власти - РИА Новости, 08.10.2023

Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время, сообщили власти

Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время для изучения перспектив сотрудничества, представительная группа бизнесменов Катара прибудет также на... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T21:01

2023-10-08T21:01

2023-10-08T21:03

республика татарстан

катар

доха

россия

рустам минниханов

тамим бен хамад аль тани

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время для изучения перспектив сотрудничества, представительная группа бизнесменов Катара прибудет также на международный экономический форум KazanForum-2024, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе. "В ходе беседы эмир Катара сообщил, что в ближайшее время он направит в Республику Татарстан делегацию для изучения перспектив сотрудничества. Кроме того, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заверил, что на будущий KazanForum в 2024 году будет сформирована представительная группа бизнесменов", - говорится в сообщении по итогам встречи. По информации пресс-службы, шейх также пригласил делегацию Татарстана с ответным визитом принять участие в экономическом саммите, который состоится в мае будущего года в Дохе. Минниханов сообщил, что такая группа представителей органов государственной власти, промышленности и бизнеса обязательно будет сформирована и направлена для изучения опыта и налаживания деловых контактов. Минниханов поблагодарил эмира за внимание к сотрудничеству с Татарстаном в рамках российско-катарских отношений. Он отметил, что на сегодня товарооборот между Катаром и Татарстаном скромный. Вместе с тем, номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Катар, достаточно широкая. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" в 2024 году пройдет в Казани 16-17 мая. В 2023 году площадку форума посетили свыше 16 тысяч человек из 80 стран, подписали 130 соглашений в различных областях. KazanForum проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. С 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20231006/podpisanie-1901006608.html

https://ria.ru/20231006/bespilotniki-1900945100.html

катар

доха

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

катар, доха, россия, рустам минниханов, тамим бен хамад аль тани, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества