Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время, сообщили власти
Государственный Совет Республики Татарстан. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время для изучения перспектив сотрудничества, представительная группа бизнесменов Катара прибудет также на международный экономический форум KazanForum-2024, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе.
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"В ходе беседы эмир Катара сообщил, что в ближайшее время он направит в Республику Татарстан делегацию для изучения перспектив сотрудничества. Кроме того, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заверил, что на будущий KazanForum в 2024 году будет сформирована представительная группа бизнесменов", - говорится в сообщении по итогам встречи.
По информации пресс-службы, шейх также пригласил делегацию Татарстана с ответным визитом принять участие в экономическом саммите, который состоится в мае будущего года в Дохе. Минниханов сообщил, что такая группа представителей органов государственной власти, промышленности и бизнеса обязательно будет сформирована и направлена для изучения опыта и налаживания деловых контактов.
Минниханов поблагодарил эмира за внимание к сотрудничеству с Татарстаном в рамках российско-катарских отношений. Он отметил, что на сегодня товарооборот между Катаром и Татарстаном скромный. Вместе с тем, номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Катар, достаточно широкая.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" в 2024 году пройдет в Казани 16-17 мая. В 2023 году площадку форума посетили свыше 16 тысяч человек из 80 стран, подписали 130 соглашений в различных областях. KazanForum проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. С 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.