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Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время, сообщили власти - РИА Новости, 08.10.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
21:01 08.10.2023 (обновлено: 21:03 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/tatarstan-1901356478.html
Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время, сообщили власти
Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время, сообщили власти - РИА Новости, 08.10.2023
Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время, сообщили власти
Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время для изучения перспектив сотрудничества, представительная группа бизнесменов Катара прибудет также на... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T21:01
2023-10-08T21:03
республика татарстан
катар
доха
россия
рустам минниханов
тамим бен хамад аль тани
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время для изучения перспектив сотрудничества, представительная группа бизнесменов Катара прибудет также на международный экономический форум KazanForum-2024, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе. "В ходе беседы эмир Катара сообщил, что в ближайшее время он направит в Республику Татарстан делегацию для изучения перспектив сотрудничества. Кроме того, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заверил, что на будущий KazanForum в 2024 году будет сформирована представительная группа бизнесменов", - говорится в сообщении по итогам встречи. По информации пресс-службы, шейх также пригласил делегацию Татарстана с ответным визитом принять участие в экономическом саммите, который состоится в мае будущего года в Дохе. Минниханов сообщил, что такая группа представителей органов государственной власти, промышленности и бизнеса обязательно будет сформирована и направлена для изучения опыта и налаживания деловых контактов. Минниханов поблагодарил эмира за внимание к сотрудничеству с Татарстаном в рамках российско-катарских отношений. Он отметил, что на сегодня товарооборот между Катаром и Татарстаном скромный. Вместе с тем, номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Катар, достаточно широкая. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" в 2024 году пройдет в Казани 16-17 мая. В 2023 году площадку форума посетили свыше 16 тысяч человек из 80 стран, подписали 130 соглашений в различных областях. KazanForum проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. С 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20231006/podpisanie-1901006608.html
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катар, доха, россия, рустам минниханов, тамим бен хамад аль тани, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества
Республика Татарстан, Катар, Доха, Россия, Рустам Минниханов, Тамим бен Хамад Аль Тани, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества

Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время, сообщили власти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГосударственный Совет Республики Татарстан
Государственный Совет Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Государственный Совет Республики Татарстан. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Делегация Катара посетит Татарстан в ближайшее время для изучения перспектив сотрудничества, представительная группа бизнесменов Катара прибудет также на международный экономический форум KazanForum-2024, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе.
«
"В ходе беседы эмир Катара сообщил, что в ближайшее время он направит в Республику Татарстан делегацию для изучения перспектив сотрудничества. Кроме того, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заверил, что на будущий KazanForum в 2024 году будет сформирована представительная группа бизнесменов", - говорится в сообщении по итогам встречи.
По информации пресс-службы, шейх также пригласил делегацию Татарстана с ответным визитом принять участие в экономическом саммите, который состоится в мае будущего года в Дохе. Минниханов сообщил, что такая группа представителей органов государственной власти, промышленности и бизнеса обязательно будет сформирована и направлена для изучения опыта и налаживания деловых контактов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор и член Совета директоров ПАО Татнефть Наиль Маганов в рамках III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Минниханов поблагодарил эмира за внимание к сотрудничеству с Татарстаном в рамках российско-катарских отношений. Он отметил, что на сегодня товарооборот между Катаром и Татарстаном скромный. Вместе с тем, номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Катар, достаточно широкая.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" в 2024 году пройдет в Казани 16-17 мая. В 2023 году площадку форума посетили свыше 16 тысяч человек из 80 стран, подписали 130 соглашений в различных областях. KazanForum проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. С 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Республика ТатарстанКатарДохаРоссияРустам МиннихановТамим бен Хамад Аль ТаниМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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