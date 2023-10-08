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В США заявили об отношении к ХАМАС как к террористам

В США заявили об отношении к ХАМАС как к террористам - РИА Новости, 08.10.2023

В США заявили об отношении к ХАМАС как к террористам

США после ударов по Израилю рассматривают ХАМАС как террористическую организацию и будут "относиться к ней соответствующе", заявил высокопоставленный... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T01:08

2023-10-08T01:08

2023-10-08T01:08

в мире

израиль

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

сша

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США после ударов по Израилю рассматривают ХАМАС как террористическую организацию и будут "относиться к ней соответствующе", заявил высокопоставленный представитель Белого дома. "ХАМАС - это террористическая группировка и точка… И мы будем относиться к ХАМАС соответствующим образом", - заявил чиновник журналистам. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300 человек, ранены не менее 1,5 тысяч. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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в мире, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, сша