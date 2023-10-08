Рейтинг@Mail.ru
"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/prokhodimtsy-1901249912.html
"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины
"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины - РИА Новости, 08.10.2023
"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины
Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО и рискует потерять значительные территории в результате российского наступления, заявил бывший советник... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T04:23
2023-10-08T04:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО и рискует потерять значительные территории в результате российского наступления, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По мнению офицера, ВСУ бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону.&quot;Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине &lt;…&gt;, то мы (Запад. — Прим. ред.) сами спровоцируем ее на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины&quot;, — отметил Уилкерсон.Полковник также поделился личным опытом общения с киевскими политиками в период работы в Госдепартаменте США. Он заявил, что на Украине "одни проходимцы", и назвал страну "самой коррумпированной на поверхности Земли".По мнению Уилкерсона, у Украины нет шансов на вступление ЕС в ближайшие десять-пятнадцать лет.&quot;Этого попросту не случится, как и членства в НАТО. Ну, и какое же тогда будущее у Украины?&quot;, — спросил полковник.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
https://ria.ru/20231008/vsu-1901246307.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Евросоюз, НАТО
"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины

Полковник Уилкерсон: Украина не сможет попасть ни в НАТО, ни в ЕС

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО и рискует потерять значительные территории в результате российского наступления, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По мнению офицера, ВСУ бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону.
«

"Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине <…>, то мы (Запад. — Прим. ред.) сами спровоцируем ее на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины", — отметил Уилкерсон.

Полковник также поделился личным опытом общения с киевскими политиками в период работы в Госдепартаменте США. Он заявил, что на Украине "одни проходимцы", и назвал страну "самой коррумпированной на поверхности Земли".
По мнению Уилкерсона, у Украины нет шансов на вступление ЕС в ближайшие десять-пятнадцать лет.
«

"Этого попросту не случится, как и членства в НАТО. Ну, и какое же тогда будущее у Украины?", — спросил полковник.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В США рассказали, что произошло в рядах ВСУ после провала контрнаступления
02:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала