https://ria.ru/20231008/prokhodimtsy-1901249912.html

"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины

"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины - РИА Новости, 08.10.2023

"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины

Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО и рискует потерять значительные территории в результате российского наступления, заявил бывший советник... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T04:23

2023-10-08T04:23

2023-10-08T04:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО и рискует потерять значительные территории в результате российского наступления, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По мнению офицера, ВСУ бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону."Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине <…>, то мы (Запад. — Прим. ред.) сами спровоцируем ее на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины", — отметил Уилкерсон.Полковник также поделился личным опытом общения с киевскими политиками в период работы в Госдепартаменте США. Он заявил, что на Украине "одни проходимцы", и назвал страну "самой коррумпированной на поверхности Земли".По мнению Уилкерсона, у Украины нет шансов на вступление ЕС в ближайшие десять-пятнадцать лет."Этого попросту не случится, как и членства в НАТО. Ну, и какое же тогда будущее у Украины?", — спросил полковник.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.

https://ria.ru/20231008/vsu-1901246307.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, евросоюз, нато