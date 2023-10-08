https://ria.ru/20231008/prokhodimtsy-1901249912.html
"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины
"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины - РИА Новости, 08.10.2023
"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины
Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО и рискует потерять значительные территории в результате российского наступления, заявил бывший советник... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T04:23
2023-10-08T04:23
2023-10-08T04:23
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина не сможет вступить ни в ЕС, ни в НАТО и рискует потерять значительные территории в результате российского наступления, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По мнению офицера, ВСУ бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону."Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине <…>, то мы (Запад. — Прим. ред.) сами спровоцируем ее на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины", — отметил Уилкерсон.Полковник также поделился личным опытом общения с киевскими политиками в период работы в Госдепартаменте США. Он заявил, что на Украине "одни проходимцы", и назвал страну "самой коррумпированной на поверхности Земли".По мнению Уилкерсона, у Украины нет шансов на вступление ЕС в ближайшие десять-пятнадцать лет."Этого попросту не случится, как и членства в НАТО. Ну, и какое же тогда будущее у Украины?", — спросил полковник.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
https://ria.ru/20231008/vsu-1901246307.html
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в мире, украина, сша, россия, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Евросоюз, НАТО
"Ноль шансов". В США раскрыли мрачное будущее Украины
Полковник Уилкерсон: Украина не сможет попасть ни в НАТО, ни в ЕС