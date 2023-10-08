Армия Израиля заявила об ударах по мечетям в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по двум мечетям в секторе Газа, которые, по данным израильских военных, использовались силами ХАМАС в качестве инфраструктуры для осуществления террористической деятельности, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях в секторе Газа, которые террористическая организация ХАМАС использовала для проведения атак против Израиля... ХАМАС продолжает свою террористическую деятельность внутри сектора Газа, эксплуатирует религиозные объекты и намеренно размещает свои военные активы вблизи гражданского населения", - говорится в сообщении.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по двум мечетям в секторе Газа, которые, по данным израильских военных, использовались силами ХАМАС в качестве инфраструктуры для осуществления террористической деятельности, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях в секторе Газа, которые террористическая организация ХАМАС использовала для проведения атак против Израиля... ХАМАС продолжает свою террористическую деятельность внутри сектора Газа, эксплуатирует религиозные объекты и намеренно размещает свои военные активы вблизи гражданского населения", - говорится в сообщении.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
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