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Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в аэропорты Израиля

Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в аэропорты Израиля - РИА Новости, 08.10.2023

Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты в аэропорты Израиля

Росавиация с 3.00 ночи 8 октября вводит ограничения на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля до особых распоряжений, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T00:10

2023-10-08T00:10

2023-10-08T04:35

израиль

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Росавиация с 3.00 ночи 8 октября вводит ограничения на ночные вылеты из России в аэропорты Израиля до особых распоряжений, сообщается на сайте ведомства."В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Государстве Израиль с 3.00 мск 8 октября Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты Государства Израиль до особых распоряжений. Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций", — говорится в публикации.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, свыше 1,5 тысячи получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.

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израиль, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия