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ВСУ готовят Купянск к обороне, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 08.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:15 08.10.2023 (обновлено: 21:11 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/oborona-1901341864.html
ВСУ готовят Купянск к обороне, рассказал боец ВС России
ВСУ готовят Купянск к обороне, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 08.10.2023
ВСУ готовят Купянск к обороне, рассказал боец ВС России
Контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, украинское командование готовит город к обороне, сообщил РИА Новости командир отряда "Барс-9" Западной... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:15
2023-10-08T21:11
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
макеевка
сергей шойгу
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 окт — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, украинское командование готовит город к обороне, сообщил РИА Новости командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь. &quot;Вот эти многоэтажки — это Купянск-Узловая, вот ориентир у нас — церковь, находящаяся в городе, и основной массив. Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне&quot;, — сказал он, показывая кадры, снятые разведчиками при помощи беспилотника.По словам военного, противник не идет в наступление, мирного населения в этом районе уже нет. Он добавил, что при аэроразведке удалось выявить наблюдательные посты ВСУ в жилых домах и места взлета разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе. Медведь подчеркнул, что украинские войска пытаются строить в этой местности укрепления, однако большую их часть уничтожают авиация, дальнобойная артиллерия и системы залпового огня."Соответственно, где он пытается закрепиться, мы его выбиваем", — отметил командир отряда."Медведь" также добавил, что российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВСУ и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска. "В данный момент мы наблюдаем нанесение бомбово-штурмового удара по сети опорных пунктов противника, был уничтожен склад с боеприпасами, как видите, он горит до сих пор", — рассказал он.Ранее сегодня Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки подразделения группировки войск "Запад" на Купянском направлении отразили девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Новоселовского и Макеевки в ЛНР, а также Орлянки в Харьковской области. Противник при этом потерял до 170 солдат, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.
https://ria.ru/20231008/solntsepek-1901307250.html
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Командир отряда "Барс-9" ЗВО показал, как ВСУ готовят Купянск к обороне
Командование ВСУ готовит Купянск в Харьковской области к обороне. Командир отряда "Барс-9" ЗВО показал кадры города, снятые с беспилотника.
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, макеевка, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Макеевка, Сергей Шойгу
ВСУ готовят Купянск к обороне, рассказал боец ВС России

Российский боец сообщил о подготовке ВСУ города Купянска к обороне

Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 окт — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, украинское командование готовит город к обороне, сообщил РИА Новости командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь.
«

"Вот эти многоэтажки — это Купянск-Узловая, вот ориентир у нас — церковь, находящаяся в городе, и основной массив. Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне", — сказал он, показывая кадры, снятые разведчиками при помощи беспилотника.

По словам военного, противник не идет в наступление, мирного населения в этом районе уже нет. Он добавил, что при аэроразведке удалось выявить наблюдательные посты ВСУ в жилых домах и места взлета разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе. Медведь подчеркнул, что украинские войска пытаются строить в этой местности укрепления, однако большую их часть уничтожают авиация, дальнобойная артиллерия и системы залпового огня.
"Соответственно, где он пытается закрепиться, мы его выбиваем", — отметил командир отряда.
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"Медведь" также добавил, что российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВСУ и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска.
"В данный момент мы наблюдаем нанесение бомбово-штурмового удара по сети опорных пунктов противника, был уничтожен склад с боеприпасами, как видите, он горит до сих пор", — рассказал он.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки подразделения группировки войск "Запад" на Купянском направлении отразили девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Новоселовского и Макеевки в ЛНР, а также Орлянки в Харьковской области. Противник при этом потерял до 170 солдат, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа.
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Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.
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