https://ria.ru/20231008/mirotvortsy-1901360819.html

Российские миротворцы свернули два наблюдательных поста в Карабахе

Российские миротворцы свернули два наблюдательных поста в Карабахе - РИА Новости, 08.10.2023

Российские миротворцы свернули два наблюдательных поста в Карабахе

Российские миротворцы свернули два наблюдательных поста вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T21:29

2023-10-08T21:29

2023-10-08T22:54

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россия

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нагорный карабах

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские миротворцы свернули два наблюдательных поста вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны. "В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Мартунинском и в Мардакертском районах", — говорится в бюллетене.Уточняется, что за сутки нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев не выявили. Азербайджанская армия 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено в частности разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана, посвященных интеграции региона в состав республики.В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Баку в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.

https://ria.ru/20231006/karabakh-1900907423.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, россия, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах