https://ria.ru/20231008/kitay-1901254367.html

Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь

Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь - РИА Новости, 08.10.2023

Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь

Китай призывает стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность и немедленно прекратить огонь, заявил в воскресенье МИД КНР. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T07:09

2023-10-08T07:09

2023-10-08T07:09

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израиль

китай

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Китай призывает стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность и немедленно прекратить огонь, заявил в воскресенье МИД КНР. "Китай выражает глубокую озабоченность нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем, призывает соответствующие страны сохранять хладнокровие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить мирных граждан и предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР. В ведомстве отметили, что фундаментальный путь разрешения палестино-израильского конфликта заключается в реализации решения о сосуществовании двух государств и создании независимого палестинского государства. "Международному сообществу следует действовать с чувством большей неотложности, увеличить свой вклад в решение палестинского вопроса, содействовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Израилем и Палестиной", - говорится в сообщении. Отмечается, что Китай продолжит сотрудничать с международным сообществом по этому вопросу. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/amerika-1901252927.html

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в мире, израиль, китай, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля