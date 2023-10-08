ХАМАС объяснили пленение израильских солдат

БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Пленение палестинским движением ХАМАС израильских военнослужащих повлияет на переговоры по освобождению из израильских тюрем заключенных палестинцев, заявил РИА Новости пресс-секретарь представительства организации в Ливане Валид аль-Киляни. По словам аль-Киляни, военные действия, начатые ХАМАС в субботу утром, являются "беспрецедентной стратегической операцией". "Сопротивление (палестинское движение ХАМАС и другие военизированные палестинские группировки) создало исторический день и ответило этой операцией на преступления оккупантов и неоднократные нападения против палестинского народа и святых мест", - сказал он. Он также отметил, что ХАМАС ранее неоднократно предупреждало Тель-Авив о последствиях продолжающихся нарушений со стороны израильтян в районе мечети Аль-Акса. По его словам, в предыдущие периоды ХАМАС "смог развить свой военный потенциал и способность маневрировать и штурмовать". "Огромное количество израильских военнопленных, которых удалось захватить ХАМАС, окажет эффективное влияние на следующем этапе переговорного процесса по освобождению палестинских заключенных, содержащихся в оккупационных тюрьмах", - сказал аль-Киляни, добавив, что в тюрьмах Израиля в настоящий момент находятся более 5 тысяч палестинцев. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Пленение палестинским движением ХАМАС израильских военнослужащих повлияет на переговоры по освобождению из израильских тюрем заключенных палестинцев, заявил РИА Новости пресс-секретарь представительства организации в Ливане Валид аль-Киляни.
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По словам аль-Киляни, военные действия, начатые ХАМАС в субботу утром, являются "беспрецедентной стратегической операцией". "Сопротивление (палестинское движение ХАМАС и другие военизированные палестинские группировки) создало исторический день и ответило этой операцией на преступления оккупантов и неоднократные нападения против палестинского народа и святых мест", - сказал он.
Он также отметил, что ХАМАС ранее неоднократно предупреждало Тель-Авив о последствиях продолжающихся нарушений со стороны израильтян в районе мечети Аль-Акса.
По его словам, в предыдущие периоды ХАМАС "смог развить свой военный потенциал и способность маневрировать и штурмовать".
"Огромное количество израильских военнопленных, которых удалось захватить ХАМАС, окажет эффективное влияние на следующем этапе переговорного процесса по освобождению палестинских заключенных, содержащихся в оккупационных тюрьмах", - сказал аль-Киляни, добавив, что в тюрьмах Израиля в настоящий момент находятся более 5 тысяч палестинцев.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
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