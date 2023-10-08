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ХАМАС объяснили пленение израильских солдат - РИА Новости, 08.10.2023
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00:30 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/khamas-1901240603.html
ХАМАС объяснили пленение израильских солдат
ХАМАС объяснили пленение израильских солдат - РИА Новости, 08.10.2023
ХАМАС объяснили пленение израильских солдат
Пленение палестинским движением ХАМАС израильских военнослужащих повлияет на переговоры по освобождению из израильских тюрем заключенных палестинцев, заявил РИА РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T00:30
2023-10-08T00:30
в мире
израиль
хамас
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля
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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Пленение палестинским движением ХАМАС израильских военнослужащих повлияет на переговоры по освобождению из израильских тюрем заключенных палестинцев, заявил РИА Новости пресс-секретарь представительства организации в Ливане Валид аль-Киляни. По словам аль-Киляни, военные действия, начатые ХАМАС в субботу утром, являются "беспрецедентной стратегической операцией". "Сопротивление (палестинское движение ХАМАС и другие военизированные палестинские группировки) создало исторический день и ответило этой операцией на преступления оккупантов и неоднократные нападения против палестинского народа и святых мест", - сказал он. Он также отметил, что ХАМАС ранее неоднократно предупреждало Тель-Авив о последствиях продолжающихся нарушений со стороны израильтян в районе мечети Аль-Акса. По его словам, в предыдущие периоды ХАМАС "смог развить свой военный потенциал и способность маневрировать и штурмовать". "Огромное количество израильских военнопленных, которых удалось захватить ХАМАС, окажет эффективное влияние на следующем этапе переговорного процесса по освобождению палестинских заключенных, содержащихся в оккупационных тюрьмах", - сказал аль-Киляни, добавив, что в тюрьмах Израиля в настоящий момент находятся более 5 тысяч палестинцев. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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в мире, израиль, хамас, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Хамас, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля
ХАМАС объяснили пленение израильских солдат

ХАМАС: пленение израильских солдат повлияет на освобождение из тюрем палестинцев

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Пленение палестинским движением ХАМАС израильских военнослужащих повлияет на переговоры по освобождению из израильских тюрем заключенных палестинцев, заявил РИА Новости пресс-секретарь представительства организации в Ливане Валид аль-Киляни.
«
По словам аль-Киляни, военные действия, начатые ХАМАС в субботу утром, являются "беспрецедентной стратегической операцией". "Сопротивление (палестинское движение ХАМАС и другие военизированные палестинские группировки) создало исторический день и ответило этой операцией на преступления оккупантов и неоднократные нападения против палестинского народа и святых мест", - сказал он.
Он также отметил, что ХАМАС ранее неоднократно предупреждало Тель-Авив о последствиях продолжающихся нарушений со стороны израильтян в районе мечети Аль-Акса.
По его словам, в предыдущие периоды ХАМАС "смог развить свой военный потенциал и способность маневрировать и штурмовать".
"Огромное количество израильских военнопленных, которых удалось захватить ХАМАС, окажет эффективное влияние на следующем этапе переговорного процесса по освобождению палестинских заключенных, содержащихся в оккупационных тюрьмах", - сказал аль-Киляни, добавив, что в тюрьмах Израиля в настоящий момент находятся более 5 тысяч палестинцев.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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В миреИзраильХамасПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля
 
 
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