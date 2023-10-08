https://ria.ru/20231008/izrail-1901301488.html

В Израиле заявили, что война против палестинских группировок будет сложной

В Израиле заявили, что война против палестинских группировок будет сложной - РИА Новости, 08.10.2023

В Израиле заявили, что война против палестинских группировок будет сложной

Война Израиля против палестинских группировок будет сложной, заявил в воскресенье представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:15

2023-10-08T14:15

2023-10-08T14:15

в мире

израиль

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Война Израиля против палестинских группировок будет сложной, заявил в воскресенье представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари. "Война будет сложной, Израиль впереди ждут непростые дни. Армия сильна и задействует всю свою силу", - заявил Хагари в обращении через соцсеть X. Он отметил, что ХАМАС совершил военные преступления, похитив женщин и детей, и похитители "заплатят за это". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля . Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля . Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году