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СМИ уточнили число погибших израильтян на фоне эскалации

СМИ уточнили число погибших израильтян на фоне эскалации - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ уточнили число погибших израильтян на фоне эскалации

По меньшей мере 350 жителей Израиля погибли, по уточненным данным, в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:25

2023-10-08T13:25

2023-10-08T13:30

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере 350 жителей Израиля погибли, по уточненным данным, в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта, сообщает газета Haaretz."По меньшей мере 350 израильтян были убиты с тех пор, как война с началась ХАМАС", - говорится в сообщении издания.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас