https://ria.ru/20231008/izrail-1901255312.html

Армия Израиля заявила об ударах по Ливану

Армия Израиля заявила об ударах по Ливану - РИА Новости, 08.10.2023

Армия Израиля заявила об ударах по Ливану

Тель-Авив решил нанести удары по одному из районов в Ливане в ответ на обстрел, говорится в заявлении в Telegram-канале Армии обороны Израиля. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T07:33

2023-10-08T07:33

2023-10-08T11:51

в мире

израиль

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тель-Авив решил нанести удары по одному из районов в Ливане в ответ на обстрел, говорится в заявлении в Telegram-канале Армии обороны Израиля."Артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел (Израиля. — Прим. ред.)", — сообщила пресс-служба.Армия отметила, что подготовилась заранее к "вероятности таких событий".Ливанский телеканал al-Mayadeen уточнил, что под огонь попала деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.Ответственность за обстрел израильских позиций взяло на себя ливанское движение "Хезболлах"."Из солидарности с силами палестинского сопротивления <…> группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа", — говорится в полученном РИА Новости заявлении "Хезболлах".Удары нанесли большим количеством ракет и снарядов, атаковав в том числе РЛС израильской армии. В движении отметили, что нанесли противнику "прямое поражение".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.

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Удар армии Израиля по объекту Хезбаллы в районе Хар-Дова Удар армии Израиля по объекту Хезбаллы в районе Хар-Дова 2023-10-08T07:33 true PT0M24S

Уничтожение высоток в секторе Газа Уничтожение высоток в секторе Газа 2023-10-08T07:33 true PT0M14S

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году