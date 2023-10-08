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Армия Израиля заявила о закрытой военной зоне в районе сектора Газа

Армия Израиля заявила о закрытой военной зоне в районе сектора Газа - РИА Новости, 08.10.2023

Армия Израиля заявила о закрытой военной зоне в районе сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила в своем Telegram-канале, что в зоне ответственности израильской дивизии "Газа" на территории сектора Газа создана закрытая военная РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T02:44

2023-10-08T02:44

2023-10-08T03:11

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

хамас

армия обороны израиля

биньямин нетаньяху

сектор газа

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в своем Telegram-канале, что в зоне ответственности израильской дивизии "Газа" на территории сектора Газа создана закрытая военная зона."Во всей зоне ответственности дивизии "Газа" (143-я дивизия, ответственная за оборону границы Израиля с сектором Газа - ред.) объявлена закрытая военная зона. Армия обороны Израиля подчеркивает, что вход в закрытую военную зону запрещен, и просит общественность быть бдительной и не заходить на эту территорию", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявляли, что нанесли удары по трем командным центрам ХАМАС.Ранее Армия обороны Израиля заявляла, что нанесла удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и командному посту радикальной группировки "Исламский джихад".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, хамас, армия обороны израиля, биньямин нетаньяху, сектор газа