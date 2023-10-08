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Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС

Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023

Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС

Первая фаза операции Израиля против ХАМАС завершена, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T02:25

2023-10-08T02:25

2023-10-08T04:35

израиль

биньямин нетаньяху

в мире

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первая фаза операции Израиля против ХАМАС завершена, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху."Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была нам навязана смертоносным нападением ХАМАС. Первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. Одновременно мы начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей", — сообщил он.По информации канцелярии премьера, кабинет министров принял несколько оперативных решений, направленных на уничтожение военного и политического потенциала ХАМАС и группировки "Исламский джихад", "чтобы свести на нет их способность и желание угрожать и причинять вред гражданам Израиля на протяжении многих лет".Уточняется, что Тель-Авив принял решение о приостановке подачи электроэнергии в сектор Газа, а также прекращении поставок топлива и товаров.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, свыше 1,5 тысячи получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-08T02:25 true PT0M20S

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израиль, биньямин нетаньяху, в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году