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СМИ сообщили об освобождении израильтян с юга страны из заложников

СМИ сообщили об освобождении израильтян с юга страны из заложников - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ сообщили об освобождении израильтян с юга страны из заложников

Мирных жителей, удерживаемых в населенном пункте Беэри в южной части Израиля, освободили спустя несколько часов, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T01:48

2023-10-08T01:48

2023-10-08T07:15

в мире

израиль

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мирных жителей, удерживаемых в населенном пункте Беэри в южной части Израиля, освободили спустя несколько часов, сообщает газета Haaretz. Ранее сообщалось, что жителей удерживают в заложниках в их домах в населенном пункте Беэри на юге Израиля. Отмечалось, что ведутся переговоры с целью их освобождения. "Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов", - пишет газета. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-08T01:48 true PT0M20S

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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля