Армия Израиля заявила об ударе по командному центру ХАМАС

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и посту управления радикальной группировки "Исламский джихад", говорится в заявлении в Telegram-канале вооруженных сил страны."Истребители Армии обороны Израиля также нанесли удар по оперативному командному центру, принадлежащему боевикам ракетных систем террористической организации ХАМАС, и по оперативному командному посту, принадлежащему террористической организации "Исламский джихад"", — заявили в ЦАХАЛ.Израильские военные также сообщили об ударах по мечетям, которые по данным армии, использовались для "террористической деятельности".По данным издания Haaretz, в пяти локациях страны продолжаются боестолкновения.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по ее территории выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, свыше 1,5 тысячи получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и посту управления радикальной группировки "Исламский джихад", говорится в заявлении в Telegram-канале вооруженных сил страны.
"Истребители Армии обороны Израиля также нанесли удар по оперативному командному центру, принадлежащему боевикам ракетных систем террористической организации ХАМАС, и по оперативному командному посту, принадлежащему террористической организации "Исламский джихад"", — заявили в ЦАХАЛ.
Израильские военные также сообщили об ударах по мечетям, которые по данным армии, использовались для "террористической деятельности".
По данным издания Haaretz, в пяти локациях страны продолжаются боестолкновения.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по ее территории выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, свыше 1,5 тысячи получили ранения.
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.
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