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В интерфейсе Telegram появилась поддержка иврита - РИА Новости, 08.10.2023
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22:23 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/ivrit-1901366266.html
В интерфейсе Telegram появилась поддержка иврита
В интерфейсе Telegram появилась поддержка иврита - РИА Новости, 08.10.2023
В интерфейсе Telegram появилась поддержка иврита
В интерфейс Telegram добавлена поддержка иврита, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T22:23
2023-10-08T22:23
в мире
технологии
израиль
россия
павел дуров
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В интерфейс Telegram добавлена поддержка иврита, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. "Сотни тысяч людей подписываются на Telegram из Израиля и с палестинских территорий. В дополнение к арабскому языку мы только что добавили поддержку иврита в пользовательский интерфейс Telegram", - сказал Дуров. Он также отметил, что "в это тяжелое время все пострадавшие должны иметь надежный доступ к новостям и личной переписке". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20230814/telegram-1889864256.html
https://ria.ru/20230518/telegram-1872594158.html
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в мире, технологии, израиль, россия, павел дуров, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, telegram, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Технологии, Израиль, Россия, Павел Дуров, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Telegram, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В интерфейсе Telegram появилась поддержка иврита

Дуров: в пользовательский интерфейс Telegram добавлена поддержка иврита

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В интерфейс Telegram добавлена поддержка иврита, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
«
"Сотни тысяч людей подписываются на Telegram из Израиля и с палестинских территорий. В дополнение к арабскому языку мы только что добавили поддержку иврита в пользовательский интерфейс Telegram", - сказал Дуров.
Он также отметил, что "в это тяжелое время все пострадавшие должны иметь надежный доступ к новостям и личной переписке".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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