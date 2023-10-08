https://ria.ru/20231008/flot-1901329718.html

Минобороны предложило лишить Северный флот статуса военного округа

Минобороны предложило лишить Северный флот статуса военного округа - РИА Новости, 08.10.2023

Минобороны предложило лишить Северный флот статуса военного округа

Министерство обороны России предложило лишить Северный флот статуса военного округа, следует из документа, опубликованного на Федеральном портале проектов... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:29

2023-10-08T17:29

2023-10-08T18:38

политика

россия

сергей шойгу

нато

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Министерство обороны России предложило лишить Северный флот статуса военного округа, следует из документа, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия Положения о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации, утвержденного Указом президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 177", — говорится в тексте.В ведомстве уточнили, что реформу нужно провести из-за изменений в структуре самого министерства. Все регионы, относившиеся к военному округу Северного флота (Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Мурманская и Архангельская области), войдут в новый — Ленинградский. Это позволит оптимизировать системы управления Вооруженных сил, отмечается в указе.Министр обороны Сергей Шойгу в декабре прошлого года заявил о необходимости создать два военных округа — Московский и Ленинградский — из-за стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи границ России. Как уточнили в Генштабе, их сформируют уже в этом году.

https://ria.ru/20231006/mo-1900986431.html

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политика, россия, сергей шойгу, нато