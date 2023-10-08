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Эйфелеву башню осветят цветами флага Израиля
Эйфелеву башню осветят цветами флага Израиля - РИА Новости, 08.10.2023
Эйфелеву башню осветят цветами флага Израиля
Эйфелеву башню осветят цветами флага Израиля в знак солидарности с народом страны, сообщила мэр Парижа Анн Идальго на своей странице в социальной сети Х. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:12
2023-10-08T15:12
2023-10-08T15:17
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анн идальго
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Эйфелеву башню осветят цветами флага Израиля в знак солидарности с народом страны, сообщила мэр Парижа Анн Идальго на своей странице в социальной сети Х. "В память о жертвах террористической атаки, совершенной ХАМАС, освещение Эйфелевой башни будет выключено этим вечером в 23.00 (00.00 мск). В солидарность с народом Израиля она будет освещена с завтрашнего вечера в цвета флага Израиля", - написала мэр. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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в мире, израиль, париж, россия, михаил богданов, армия обороны израиля, биньямин нетаньяху, анн идальго, хамас
В мире, Израиль, Париж, Россия, Михаил Богданов, Армия обороны Израиля, Биньямин Нетаньяху, Анн Идальго, Хамас
Эйфелеву башню осветят цветами флага Израиля
Эйфелеву башню осветят цветами флага Израиля в знак солидарности