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Источник: Эрдоган обсудит с правительством урегулирование в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
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17:16 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/erdogan-1901328476.html
Источник: Эрдоган обсудит с правительством урегулирование в Израиле
Источник: Эрдоган обсудит с правительством урегулирование в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
Источник: Эрдоган обсудит с правительством урегулирование в Израиле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров дипломатические шаги Анкары для урегулирования ситуации в Израиле, сообщил РИА РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:16
2023-10-08T17:16
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров дипломатические шаги Анкары для урегулирования ситуации в Израиле, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Завтра в резиденции господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) в Бештепе (Анкара - ред.) состоится заседание кабинета министров. Основная повестка социально-экономическая, но, конечно же, будет дана оценка внешнеполитическим событиям. Господин президент следит за ситуацией в Израиле, обсудит с кабмином дипломатические усилия, которые может предпринять Анкара для урегулирования ситуации", - сообщил собеседник агентства. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: Эрдоган обсудит с правительством урегулирование в Израиле

Эрдоган обсудит с правительством усилия по урегулированию в Израиле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров дипломатические шаги Анкары для урегулирования ситуации в Израиле, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Завтра в резиденции господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) в Бештепе (Анкара - ред.) состоится заседание кабинета министров. Основная повестка социально-экономическая, но, конечно же, будет дана оценка внешнеполитическим событиям. Господин президент следит за ситуацией в Израиле, обсудит с кабмином дипломатические усилия, которые может предпринять Анкара для урегулирования ситуации", - сообщил собеседник агентства.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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