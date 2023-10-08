Источник: Эрдоган обсудит с правительством урегулирование в Израиле
Эрдоган обсудит с правительством усилия по урегулированию в Израиле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров дипломатические шаги Анкары для урегулирования ситуации в Израиле, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Завтра в резиденции господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) в Бештепе (Анкара - ред.) состоится заседание кабинета министров. Основная повестка социально-экономическая, но, конечно же, будет дана оценка внешнеполитическим событиям. Господин президент следит за ситуацией в Израиле, обсудит с кабмином дипломатические усилия, которые может предпринять Анкара для урегулирования ситуации", - сообщил собеседник агентства.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.