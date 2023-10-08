https://ria.ru/20231008/erdogan-1901328476.html

Источник: Эрдоган обсудит с правительством урегулирование в Израиле

Источник: Эрдоган обсудит с правительством урегулирование в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023

Источник: Эрдоган обсудит с правительством урегулирование в Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров дипломатические шаги Анкары для урегулирования ситуации в Израиле, сообщил РИА РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:16

2023-10-08T17:16

2023-10-08T17:16

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров дипломатические шаги Анкары для урегулирования ситуации в Израиле, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Завтра в резиденции господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) в Бештепе (Анкара - ред.) состоится заседание кабинета министров. Основная повестка социально-экономическая, но, конечно же, будет дана оценка внешнеполитическим событиям. Господин президент следит за ситуацией в Израиле, обсудит с кабмином дипломатические усилия, которые может предпринять Анкара для урегулирования ситуации", - сообщил собеседник агентства. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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Влада Копылова

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году