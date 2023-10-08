https://ria.ru/20231008/egipet-1900902617.html

Секреты отдыха в Египте: как избежать обмана и разочарований

Секреты отдыха в Египте: как избежать обмана и разочарований - РИА Новости, 08.10.2023

Секреты отдыха в Египте: как избежать обмана и разочарований

В Египте скоро начнется высокий сезон. С октября стартовали прямые регулярные рейсы авиакомпании "Россия" из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а с конца месяца... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T08:00

2023-10-08T08:00

2023-10-08T08:07

туризм

маршруты - туризм

египет

хургада

шарм-эш-шейх

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Екатерина Миронова. В Египте скоро начнется высокий сезон. С октября стартовали прямые регулярные рейсы авиакомпании "Россия" из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а с конца месяца "Аэрофлот" возобновляет полеты из Петербурга и увеличивает количество бортов из Москвы. Что важно знать перед поездкой в государство, в какой валюте расплачиваться, можно ли купить алкоголь и почему нельзя кричать — в материале РИА Новости.Гигабайты по-египетскиЕгипет — как танцор тануры. Исполнитель выходит на сцену во множестве разноцветных юбок, непрерывно кружится, снимая одну за другой, и в итоге остается в рубахе-джелябии. Многие туристы, собираясь сюда, представляют себе лишь пальмы, кораллы и верблюдов, а на самом деле все оказывается куда многослойнее.Первая проблема, которую можно решить еще в аэропорту, — покупка местной симки. Здесь четыре оператора: Etisalat, Egypt Telecom, Orange, Vodafone. Примерно за 450 египетских фунтов (1500 рублей) продается карта уже с интернетом."Но есть нюансы. Первый: берешь тарифный план на десять гигабайт, а по факту их всего пять. Потому что местный интернет рассчитан только на общение в соцсетях. Если же нужно зайти на сайты или проверить электронную почту, трафик возрастает вдвое. Второй: стоимость минуты звонка указывается без учета налога на сотовую связь, а это около 40 процентов", — делится опытом тревел-фотограф Александр Андреев, проживший несколько месяцев в Шарм-эш-Шейхе.За первое полугодие в Стране пирамид побывали более полумиллиона россиян, недельные путевки у туроператоров стоят от 130 тысяч рублей на двоих с перелетом и питанием.Алкоголь в обмен на таксиКарты российских банков в Египте не принимают. А расплачиваться долларами опытные путешественники не рекомендуют. "Курс фунта нестабилен и невыгоден. Местные узнают, что у тебя американская валюта, — цена тут же подскочит в несколько раз, если это не сетевой гипермаркет типа Carrefour. Обязательно меняйте деньги на египетские. Причем заранее рассчитывайте сумму, которую планируете потратить: обратная конвертация в доллары невозможна. Их продают лишь гражданам страны после предъявления авиабилета за границу", — предупреждает Александр.У египтян принято торговаться. "Ради процесса, а не результата. Иногда удается скинуть цену в два раза", — отмечает PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.Откажешься участвовать в этом спектакле — обидишь местных. "Торгуйтесь жестко и четко. Однажды я зашел за пивом в маленький магазин. Продавец назвал 60 фунтов, я предложил 30, он — 50. Сговорились на 35", — рассказывает Александр Андреев.Кстати, пиво национальных брендов — практически единственный доступный алкоголь в Египте, в том числе в отелях all inclusive. По мнению экспертов, местные крепкие напитки к употреблению непригодны и даже опасны для здоровья, а импортные не купишь — разве что в магазинах Duty Free.В течение 48 часов после прилета туристы имеют право приобрести до двух литров зарубежного спиртного по паспорту. "Некоторые зарабатывают на том, что ловят в аэропорту россиян и предлагают им в аренду свой документ за деньги", — добавляет Александр.Другой вид бизнеса популярен у эмигрантов из России: они тоже перехватывают только что прилетевших соотечественников и гарантируют бесплатное такси до любой точки, если те согласятся отдать свою квоту на алкоголь.Кораллы и египетские МальдивыВ Хургаде и Шарм-эш-Шейхе разное море, хотя в обоих случаях — Красное. "На первом курорте вход в воду пологий и песчаный, на втором — в основном с понтона из-за рифов у берега", — уточняют в компании "Интурист".Хургада тем не менее вызывает скепсис у дайверов: слишком мелко, чтобы погрузиться, — приходится выходить далеко в море на судне (желательно на неделю) и там искать места. Зато в Шарм-эш-Шейхе прямо с отельного пляжа просматривается многоцветие кораллов и рыб. Среди прочих — алые антиасы, серебристые и золотистые ласточки, амфиприон, известный многим как главный герой мультика "В поисках Немо", полосатые абудефдуфы. "Меня устраивает Шарм еще и отсутствием ветра. Особенно это ощутимо зимой: Египет продувается отовсюду. Как-то я отъехал на байке в сторону Дахаба, так меня чуть не сдуло. А в Хургаде после купания вообще трясло, как в лютый мороз", — признается Александр Андреев.В стране есть и Средиземное море, до которого россияне пока редко доезжают. "Это на севере: курорты Мерса-Матрух и Эль-Аламейн. Белый бархатный песок и бирюзовая вода — египетские Мальдивы", — говорит Анна Филатовская.Бакшиш против климатаЕгиптяне никуда не спешат. Быстро, в их понимании, — это кружение в тануре. А если нужно срочно починить машину или прибить оторвавшуюся дверную ручку — даже в дорогой гостинице — можно и повременить."Они ленивы и нерасторопны. Ну а как иначе, когда минимум полгода стоит такая жара, что трудно даже ноги переставлять?" — рассуждает блогер Мария (Сахл Хашиш), постоянно живущая в Хургаде.Хотите скорость — готовьте чаевые, бакшиш. "В пятизвездочном отеле all inclusive не дождешься, пока тебе принесут коктейль. Но если сунуть в карман бармену десятидолларовую бумажку, то он сам будет бегать за тобой целый день с бокалом", — отмечает Александр Андреев.В ресторанах чаевые уже включены в счет. Однако официант надеется на дополнительный гонорар. "Лучше обедать в нетуристических местах. Например, в Шарме это не Farsha, затоптанная путешественниками, а Sadiki или Abo Ali", — советует Андреев. Не кричать и улыбатьсяТорговцы лавок вблизи отелей, в частности в Наама Бей в Шарм-эш-Шейхе, кидаются чуть ли не под ноги российским туристам и хватают их за руки в ожидании прибыли. А если это покупательница, возможны вариации."Однажды я вышла за сувенирами в шортах и майке. В первом же магазине продавец попросил меня написать по-русски слово "Реклама" — якобы для привлечения моих соотечественников (скорее всего, он имел в виду "рекламная акция") — и пригласил пройти в соседнюю комнату, где якобы листок и ручка. Но там обнаружилась расстеленная кровать, на которой он предложил мне сделать эротический массаж… В следующей торговой точке ситуация повторилась", — вспоминает туристка Людмила Данилова.Бывает и по-другому. Некоторые египтяне, особенно в Хургаде, подбегают к одиноким русским женщинам на улицах, показывают крестик, клянутся, что они копты (местные православные и католики), и настаивают на женитьбе. "Копты не имеют права сочетаться браком с мусульманками, а христианок не так уж много", — объясняет блогер Мария.В любом случае: в какой одежде гулять — ваш выбор. Здесь нет правила кутаться в платки и надевать длинные юбки. А чтобы отпугнуть навязчивых ухажеров, достаточно произнести волшебное словосочетание "Туристическая полиция". Это орган власти, одно упоминание которого заставляет местных дрожать: чиновники закрывают бизнес в два счета."Вариант — запастись круглыми египетскими лепешками эйш балади. Их едят только свои. Так можно мимикрировать под местного или давно живущего в стране", — добавляет Александр.Впрочем, по мнению блогера Марии, улыбчивый и доброжелательно настроенный турист всегда в безопасности и почете. "Не ругайтесь с египтянами и не кричите на них, даже если вы правы. Это их пугает и парализует. Пусть они в чем-то хитры, но не агрессивны, беззлобны и даже наивны. А если вам понадобится помощь, бросятся наперегонки спасать и ничего не попросят взамен", — уверяет Мария.Еще один лайфхак: выучите несколько слов по-арабски. Например, "сабах эль хир" — "доброе утро", "масэ иль хир" — "добрый вечер", "шукран" — "спасибо". Местные будут с благодарностью пожимать вам руки и обращаться "брат" ("ахи") или "сестра" ("ахт"). Хотя, как гласит египетская пословица, "если то, что собираетесь сказать, не прекраснее тишины, молчите". И улыбайтесь.

https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html

https://ria.ru/20230707/alzhir-1882364757.html

https://ria.ru/20230930/goa-1899527950.html

египет

хургада

шарм-эш-шейх

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маршруты - туризм, египет, хургада, шарм-эш-шейх, аэрофлот, куда можно лететь, куда поехать, отдых на море, туризм