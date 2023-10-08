Секреты отдыха в Египте: как избежать обмана и разочарований
Эксперты рассказали, что нужно знать туристам перед поездкой в Хургаду и Шарм
© iStock.com / ioanna_alexaТуристка фотографирует мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эш-Шейхе
© iStock.com / ioanna_alexa
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Екатерина Миронова. В Египте скоро начнется высокий сезон. С октября стартовали прямые регулярные рейсы авиакомпании "Россия" из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а с конца месяца "Аэрофлот" возобновляет полеты из Петербурга и увеличивает количество бортов из Москвы. Что важно знать перед поездкой в государство, в какой валюте расплачиваться, можно ли купить алкоголь и почему нельзя кричать — в материале РИА Новости.
Гигабайты по-египетски
Египет — как танцор тануры. Исполнитель выходит на сцену во множестве разноцветных юбок, непрерывно кружится, снимая одну за другой, и в итоге остается в рубахе-джелябии. Многие туристы, собираясь сюда, представляют себе лишь пальмы, кораллы и верблюдов, а на самом деле все оказывается куда многослойнее.
© iStock.com / hadynyahБедуин с телефоном в Гизе
Бедуин с телефоном в Гизе
© iStock.com / hadynyah
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© iStock.com / TunaturaМеждународный аэропорт Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх
© iStock.com / Tunatura
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CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада
Международный аэропорт Хургада
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанк
Пирамида Микерина (Менкаура) в Эль-Гизе, пригороде Каира
Пирамида Микерина (Менкаура) в Эль-Гизе, пригороде Каира
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Бедуин с телефоном в Гизе
© iStock.com / hadynyah
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Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх
© iStock.com / Tunatura
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Международный аэропорт Хургада
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Пирамида Микерина (Менкаура) в Эль-Гизе, пригороде Каира
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Первая проблема, которую можно решить еще в аэропорту, — покупка местной симки. Здесь четыре оператора: Etisalat, Egypt Telecom, Orange, Vodafone. Примерно за 450 египетских фунтов (1500 рублей) продается карта уже с интернетом.
© iStock.com / bryttaПляж в Шарм-эш-Шейхе, Египет
© iStock.com / brytta
Пляж в Шарм-эш-Шейхе, Египет
"Но есть нюансы. Первый: берешь тарифный план на десять гигабайт, а по факту их всего пять. Потому что местный интернет рассчитан только на общение в соцсетях. Если же нужно зайти на сайты или проверить электронную почту, трафик возрастает вдвое. Второй: стоимость минуты звонка указывается без учета налога на сотовую связь, а это около 40 процентов", — делится опытом тревел-фотограф Александр Андреев, проживший несколько месяцев в Шарм-эш-Шейхе.
За первое полугодие в Стране пирамид побывали более полумиллиона россиян, недельные путевки у туроператоров стоят от 130 тысяч рублей на двоих с перелетом и питанием.
Алкоголь в обмен на такси
Карты российских банков в Египте не принимают. А расплачиваться долларами опытные путешественники не рекомендуют.
"Курс фунта нестабилен и невыгоден. Местные узнают, что у тебя американская валюта, — цена тут же подскочит в несколько раз, если это не сетевой гипермаркет типа Carrefour. Обязательно меняйте деньги на египетские. Причем заранее рассчитывайте сумму, которую планируете потратить: обратная конвертация в доллары невозможна. Их продают лишь гражданам страны после предъявления авиабилета за границу", — предупреждает Александр.
© iStock.com / FG TradeПродавец сувенирного магазина
Продавец сувенирного магазина
© iStock.com / FG Trade
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© iStock.com / MariusLtuРынок в Старом городе. Магазины на улицах Шарм-эш-Шейха
Рынок в Старом городе. Магазины на улицах Шарм-эш-Шейха
© iStock.com / MariusLtu
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© iStock.com / mychadre77Торговая улица с сувенирными лавками в Шарм-эш-Шейхе
Торговая улица с сувенирными лавками в Шарм-эш-Шейхе
© iStock.com / mychadre77
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Продавец сувенирного магазина
© iStock.com / FG Trade
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Рынок в Старом городе. Магазины на улицах Шарм-эш-Шейха
© iStock.com / MariusLtu
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Торговая улица с сувенирными лавками в Шарм-эш-Шейхе
© iStock.com / mychadre77
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У египтян принято торговаться. "Ради процесса, а не результата. Иногда удается скинуть цену в два раза", — отмечает PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.
Откажешься участвовать в этом спектакле — обидишь местных. "Торгуйтесь жестко и четко. Однажды я зашел за пивом в маленький магазин. Продавец назвал 60 фунтов, я предложил 30, он — 50. Сговорились на 35", — рассказывает Александр Андреев.
© iStock.com / Aleksej SarifulinПродавец на рынке в Хургаде, Египет
© iStock.com / Aleksej Sarifulin
Продавец на рынке в Хургаде, Египет
Кстати, пиво национальных брендов — практически единственный доступный алкоголь в Египте, в том числе в отелях all inclusive. По мнению экспертов, местные крепкие напитки к употреблению непригодны и даже опасны для здоровья, а импортные не купишь — разве что в магазинах Duty Free.
В течение 48 часов после прилета туристы имеют право приобрести до двух литров зарубежного спиртного по паспорту. "Некоторые зарабатывают на том, что ловят в аэропорту россиян и предлагают им в аренду свой документ за деньги", — добавляет Александр.
© iStock.com / ioanna_alexaТуристы на квадроциклах в долине Эхо недалеко от Шарм-эш-Шейха, Египет
Туристы на квадроциклах в долине Эхо недалеко от Шарм-эш-Шейха, Египет
© iStock.com / ioanna_alexa
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© iStock.com / PrivizerТакси на улице в Шарм-эш-Шейхе
Такси на улице в Шарм-эш-Шейхе
© iStock.com / Privizer
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© iStock.com / PaulVintenБассейн в одном из отелей Египта
Бассейн в одном из отелей Египта
© iStock.com / PaulVinten
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Туристы на квадроциклах в долине Эхо недалеко от Шарм-эш-Шейха, Египет
© iStock.com / ioanna_alexa
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Такси на улице в Шарм-эш-Шейхе
© iStock.com / Privizer
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Бассейн в одном из отелей Египта
© iStock.com / PaulVinten
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Другой вид бизнеса популярен у эмигрантов из России: они тоже перехватывают только что прилетевших соотечественников и гарантируют бесплатное такси до любой точки, если те согласятся отдать свою квоту на алкоголь.
Кораллы и египетские Мальдивы
В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе разное море, хотя в обоих случаях — Красное. "На первом курорте вход в воду пологий и песчаный, на втором — в основном с понтона из-за рифов у берега", — уточняют в компании "Интурист".
© iStock.com / KonoplytskaПогружение с аквалангом к коралловым рифам у побережья Красного моря в Египте
Погружение с аквалангом к коралловым рифам у побережья Красного моря в Египте
© iStock.com / Konoplytska
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© iStock.com / HomoCosmicosПляж Агиба недалеко от города Мерса-Матрух в Египте
Пляж Агиба недалеко от города Мерса-Матрух в Египте
© iStock.com / HomoCosmicos
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© iStock.com / MystockimagesПара занимается сноркелингом
Пара занимается сноркелингом
© iStock.com / Mystockimages
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© iStock.com / Rob AthertonСноркелинг у коралловых рифов в Красном море, Шарм-эш-Шейх, Египет
Сноркелинг у коралловых рифов в Красном море, Шарм-эш-Шейх, Египет
© iStock.com / Rob Atherton
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Погружение с аквалангом к коралловым рифам у побережья Красного моря в Египте
© iStock.com / Konoplytska
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Пляж Агиба недалеко от города Мерса-Матрух в Египте
© iStock.com / HomoCosmicos
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Пара занимается сноркелингом
© iStock.com / Mystockimages
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Сноркелинг у коралловых рифов в Красном море, Шарм-эш-Шейх, Египет
© iStock.com / Rob Atherton
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Хургада тем не менее вызывает скепсис у дайверов: слишком мелко, чтобы погрузиться, — приходится выходить далеко в море на судне (желательно на неделю) и там искать места. Зато в Шарм-эш-Шейхе прямо с отельного пляжа просматривается многоцветие кораллов и рыб. Среди прочих — алые антиасы, серебристые и золотистые ласточки, амфиприон, известный многим как главный герой мультика "В поисках Немо", полосатые абудефдуфы.
© iStock.com / Oleg_PПляж на побережье Красного моря в Шарм-эш-Шейхе
© iStock.com / Oleg_P
Пляж на побережье Красного моря в Шарм-эш-Шейхе
"Меня устраивает Шарм еще и отсутствием ветра. Особенно это ощутимо зимой: Египет продувается отовсюду. Как-то я отъехал на байке в сторону Дахаба, так меня чуть не сдуло. А в Хургаде после купания вообще трясло, как в лютый мороз", — признается Александр Андреев.
В стране есть и Средиземное море, до которого россияне пока редко доезжают. "Это на севере: курорты Мерса-Матрух и Эль-Аламейн. Белый бархатный песок и бирюзовая вода — египетские Мальдивы", — говорит Анна Филатовская.
Бакшиш против климата
Египтяне никуда не спешат. Быстро, в их понимании, — это кружение в тануре. А если нужно срочно починить машину или прибить оторвавшуюся дверную ручку — даже в дорогой гостинице — можно и повременить.
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"Они ленивы и нерасторопны. Ну а как иначе, когда минимум полгода стоит такая жара, что трудно даже ноги переставлять?" — рассуждает блогер Мария (Сахл Хашиш), постоянно живущая в Хургаде.
© iStock.com / Marina113Водитель недалеко от Дахаба в Египте
© iStock.com / Marina113
Водитель недалеко от Дахаба в Египте
Хотите скорость — готовьте чаевые, бакшиш. "В пятизвездочном отеле all inclusive не дождешься, пока тебе принесут коктейль. Но если сунуть в карман бармену десятидолларовую бумажку, то он сам будет бегать за тобой целый день с бокалом", — отмечает Александр Андреев.
В ресторанах чаевые уже включены в счет. Однако официант надеется на дополнительный гонорар. "Лучше обедать в нетуристических местах. Например, в Шарме это не Farsha, затоптанная путешественниками, а Sadiki или Abo Ali", — советует Андреев.
Не кричать и улыбаться
Торговцы лавок вблизи отелей, в частности в Наама Бей в Шарм-эш-Шейхе, кидаются чуть ли не под ноги российским туристам и хватают их за руки в ожидании прибыли. А если это покупательница, возможны вариации.
© iStock.com / Diy13Девушка отдыхает в кафе "Фарша" в Шарм-эш-Шейхе
Девушка отдыхает в кафе "Фарша" в Шарм-эш-Шейхе
© iStock.com / Diy13
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© iStock.com / Oleg_0
Верблюд на улице в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Верблюд на улице в Шарм-эш-Шейхе, Египет
© iStock.com / Oleg_0
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© Фото : Светлана КлимоваФруктовый рынок в Хургаде
Фруктовый рынок в Хургаде
© Фото : Светлана Климова
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Пляжи около Старого города в Шарм-эль-Шейхе
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Девушка отдыхает в кафе "Фарша" в Шарм-эш-Шейхе
© iStock.com / Diy13
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Верблюд на улице в Шарм-эш-Шейхе, Египет
© iStock.com / Oleg_0
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Фруктовый рынок в Хургаде
© Фото : Светлана Климова
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Пляжи около Старого города в Шарм-эль-Шейхе
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"Однажды я вышла за сувенирами в шортах и майке. В первом же магазине продавец попросил меня написать по-русски слово "Реклама" — якобы для привлечения моих соотечественников (скорее всего, он имел в виду "рекламная акция") — и пригласил пройти в соседнюю комнату, где якобы листок и ручка. Но там обнаружилась расстеленная кровать, на которой он предложил мне сделать эротический массаж… В следующей торговой точке ситуация повторилась", — вспоминает туристка Людмила Данилова.
Бывает и по-другому. Некоторые египтяне, особенно в Хургаде, подбегают к одиноким русским женщинам на улицах, показывают крестик, клянутся, что они копты (местные православные и католики), и настаивают на женитьбе. "Копты не имеют права сочетаться браком с мусульманками, а христианок не так уж много", — объясняет блогер Мария.
© Pixabay / MonicaVolpinПродажа традиционных египетских сувениров на рынке в Каире, Египет
© Pixabay / MonicaVolpin
Продажа традиционных египетских сувениров на рынке в Каире, Египет
В любом случае: в какой одежде гулять — ваш выбор. Здесь нет правила кутаться в платки и надевать длинные юбки. А чтобы отпугнуть навязчивых ухажеров, достаточно произнести волшебное словосочетание "Туристическая полиция". Это орган власти, одно упоминание которого заставляет местных дрожать: чиновники закрывают бизнес в два счета.
"Вариант — запастись круглыми египетскими лепешками эйш балади. Их едят только свои. Так можно мимикрировать под местного или давно живущего в стране", — добавляет Александр.
© iStock.com / Aleksei SmyshliaevПекарь готовит египетские лепешки эйш балади в кирпичной печи в Шарм-эш-Шейхе
Пекарь готовит египетские лепешки эйш балади в кирпичной печи в Шарм-эш-Шейхе
© iStock.com / Aleksei Smyshliaev
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© Pixabay / OrHelen Лодка с туристами плывет по Нилу в Луксоре, Египет
Лодка с туристами плывет по Нилу в Луксоре, Египет
© Pixabay / OrHelen
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© Pixabay / ivabalkБедуин с верблюдами в пустыне, Египет
Бедуин с верблюдами в пустыне, Египет
© Pixabay / ivabalk
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© AP Photo / Hassan Ammar
Продавец фруктов на рынке в Каире, Египет
Продавец фруктов на рынке в Каире, Египет
© AP Photo / Hassan Ammar
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Пекарь готовит египетские лепешки эйш балади в кирпичной печи в Шарм-эш-Шейхе
© iStock.com / Aleksei Smyshliaev
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Лодка с туристами плывет по Нилу в Луксоре, Египет
© Pixabay / OrHelen
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Бедуин с верблюдами в пустыне, Египет
© Pixabay / ivabalk
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Продавец фруктов на рынке в Каире, Египет
© AP Photo / Hassan Ammar
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Впрочем, по мнению блогера Марии, улыбчивый и доброжелательно настроенный турист всегда в безопасности и почете. "Не ругайтесь с египтянами и не кричите на них, даже если вы правы. Это их пугает и парализует. Пусть они в чем-то хитры, но не агрессивны, беззлобны и даже наивны. А если вам понадобится помощь, бросятся наперегонки спасать и ничего не попросят взамен", — уверяет Мария.
Еще один лайфхак: выучите несколько слов по-арабски. Например, "сабах эль хир" — "доброе утро", "масэ иль хир" — "добрый вечер", "шукран" — "спасибо". Местные будут с благодарностью пожимать вам руки и обращаться "брат" ("ахи") или "сестра" ("ахт"). Хотя, как гласит египетская пословица, "если то, что собираетесь сказать, не прекраснее тишины, молчите". И улыбайтесь.