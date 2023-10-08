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В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 08.10.2023
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07:43 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/arest-1901256313.html
В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими
В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 08.10.2023
В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими
Суд в Приморье арестовал на два месяца водителя грузовика, врезавшегося в легковушку, где погибли три человека, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T07:43
2023-10-08T07:43
происшествия
авто
россия
михайловский район
хабаровск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на два месяца водителя грузовика, врезавшегося в легковушку, где погибли три человека, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура региона. Ранее краевое УМВД РФ сообщало, что авария произошла на 650-м километре автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск–Владивосток в Михайловском районе: 56-летний водитель Isuzu Forward двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, при обгоне выехал на "встречку", врезавшись в Toyota Auris. Легковушка загорелась. Три человека погибли на месте ДТП: 42-летняя водитель и двое пассажиров Toyota Auris - женщина 36 лет и 11-летний ребенок. Водитель Isuzu Forward госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота. Возбуждено уголовное дело. "Сегодня с учетом позиции прокурора Михайловский районный суд Приморского края заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры края. В полиции ранее также уточняли, что водителя грузовика в этом году четыре раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД.
https://ria.ru/20231007/avariya-1901201896.html
https://ria.ru/20231006/dtp-1901072791.html
россия
михайловский район
хабаровск
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происшествия, авто, россия, михайловский район, хабаровск, приморский край
Происшествия, Авто, Россия, Михайловский район, Хабаровск, Приморский край
В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими

Прокуратура: в Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на два месяца водителя грузовика, врезавшегося в легковушку, где погибли три человека, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура региона.
Ранее краевое УМВД РФ сообщало, что авария произошла на 650-м километре автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск–Владивосток в Михайловском районе: 56-летний водитель Isuzu Forward двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, при обгоне выехал на "встречку", врезавшись в Toyota Auris. Легковушка загорелась. Три человека погибли на месте ДТП: 42-летняя водитель и двое пассажиров Toyota Auris - женщина 36 лет и 11-летний ребенок. Водитель Isuzu Forward госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота. Возбуждено уголовное дело.
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Вчера, 18:59
"Сегодня с учетом позиции прокурора Михайловский районный суд Приморского края заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры края.
В полиции ранее также уточняли, что водителя грузовика в этом году четыре раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД.
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6 октября, 21:00
 
ПроисшествияАвтоРоссияМихайловский районХабаровскПриморский край
 
 
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