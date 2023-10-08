https://ria.ru/20231008/arest-1901256313.html

В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими

В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 08.10.2023

В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими

Суд в Приморье арестовал на два месяца водителя грузовика, врезавшегося в легковушку, где погибли три человека, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T07:43

2023-10-08T07:43

2023-10-08T07:43

происшествия

авто

россия

михайловский район

хабаровск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на два месяца водителя грузовика, врезавшегося в легковушку, где погибли три человека, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура региона. Ранее краевое УМВД РФ сообщало, что авария произошла на 650-м километре автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск–Владивосток в Михайловском районе: 56-летний водитель Isuzu Forward двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, при обгоне выехал на "встречку", врезавшись в Toyota Auris. Легковушка загорелась. Три человека погибли на месте ДТП: 42-летняя водитель и двое пассажиров Toyota Auris - женщина 36 лет и 11-летний ребенок. Водитель Isuzu Forward госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота. Возбуждено уголовное дело. "Сегодня с учетом позиции прокурора Михайловский районный суд Приморского края заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры края. В полиции ранее также уточняли, что водителя грузовика в этом году четыре раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

https://ria.ru/20231007/avariya-1901201896.html

https://ria.ru/20231006/dtp-1901072791.html

россия

михайловский район

хабаровск

приморский край

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происшествия, авто, россия, михайловский район, хабаровск, приморский край