https://ria.ru/20231008/arest-1901256313.html
В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими
В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 08.10.2023
В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими
Суд в Приморье арестовал на два месяца водителя грузовика, врезавшегося в легковушку, где погибли три человека, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T07:43
2023-10-08T07:43
2023-10-08T07:43
происшествия
авто
россия
михайловский район
хабаровск
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Суд в Приморье арестовал на два месяца водителя грузовика, врезавшегося в легковушку, где погибли три человека, сообщает в своем Telegram-канале прокуратура региона. Ранее краевое УМВД РФ сообщало, что авария произошла на 650-м километре автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск–Владивосток в Михайловском районе: 56-летний водитель Isuzu Forward двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока, при обгоне выехал на "встречку", врезавшись в Toyota Auris. Легковушка загорелась. Три человека погибли на месте ДТП: 42-летняя водитель и двое пассажиров Toyota Auris - женщина 36 лет и 11-летний ребенок. Водитель Isuzu Forward госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота. Возбуждено уголовное дело. "Сегодня с учетом позиции прокурора Михайловский районный суд Приморского края заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры края. В полиции ранее также уточняли, что водителя грузовика в этом году четыре раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД.
https://ria.ru/20231007/avariya-1901201896.html
https://ria.ru/20231006/dtp-1901072791.html
россия
михайловский район
хабаровск
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, михайловский район, хабаровск, приморский край
Происшествия, Авто, Россия, Михайловский район, Хабаровск, Приморский край
В Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими
Прокуратура: в Приморье арестовали водителя, устроившего ДТП с тремя погибшими