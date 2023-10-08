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В Латинской Америке призвали остановить насилие между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 08.10.2023
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06:15 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/amerika-1901252927.html
В Латинской Америке призвали остановить насилие между Израилем и Палестиной
В Латинской Америке призвали остановить насилие между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 08.10.2023
В Латинской Америке призвали остановить насилие между Израилем и Палестиной
Правительства Бразилии, Мексики, Кубы и Венесуэлы призвали стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия, чтобы остановить эскалацию, при этом... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T06:15
2023-10-08T06:15
в мире
мексика
палестина
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Правительства Бразилии, Мексики, Кубы и Венесуэлы призвали стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия, чтобы остановить эскалацию, при этом Бразилия и Мексика выступили с осуждением атак на Израиль, а Куба и Венесуэла указали на нарушение исторических прав палестинского народа как причину столкновений. "Министерство иностранных дел Мексики осуждает нападения, которым подвергся народ Израиля и которые привели к прискорбным человеческим жертвам. Мексика выражает соболезнования семьям погибших. Точно так же она призывает положить конец этому неуместному насилию, чтобы избежать эскалации, которая причинит еще больший ущерб и страдания гражданскому населению", - говорится в сообщении в блоге внешнеполитического ведомства. С аналогичным осуждением палестинских атак и призывом к миру выступило ранее в субботу правительство Бразилии. Южноамериканская страна, занимающая пост временного председателя Совета безопасности ООН, также заявила, что созовет экстренное заседание этого органа. Гавана и Каракас в свою очередь выразили глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта Израиля и Палестины, не осуждая палестинцев, которые в субботу первыми атаковали израильскую территорию ракетными ударами. В обеих странах отметили, что эта эскалация является следствием нарушения прав палестинского народа. "Венесуэла выражает глубокую обеспокоенность развитием недавних событий в секторе Газа, при этом считая, что эскалация является результатом неспособности палестинского народа найти способ отстаивать свои исторические права многостороннем международном праве", - написал в своем блоге министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. "Эскалация насилия между Израилем и Палестиной является следствием семидесяти пяти лет постоянного нарушения неотъемлемых прав палестинского народа и агрессивной и экспансионистской политики Израиля", - говорится в сообщении на сайте МИД Кубы. Все упомянутые американские страны, заявившие о своей позиции в отношении конфликта Израиля и Палестины, признали необходимость такого решения проблемы этих государств, при котором Палестина и Израиль будут жить в безопасности в пределах взаимосогласованных и международно-признанных границ, в соответствии с резолюциями, принятыми ООН. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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Результат удара по Тель-Авиву
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в мире, мексика, палестина, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Мексика, Палестина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Латинской Америке призвали остановить насилие между Израилем и Палестиной

Страны Латинской Америки призвали остановить насилие между Израилем и Палестиной

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Правительства Бразилии, Мексики, Кубы и Венесуэлы призвали стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия, чтобы остановить эскалацию, при этом Бразилия и Мексика выступили с осуждением атак на Израиль, а Куба и Венесуэла указали на нарушение исторических прав палестинского народа как причину столкновений.
"Министерство иностранных дел Мексики осуждает нападения, которым подвергся народ Израиля и которые привели к прискорбным человеческим жертвам. Мексика выражает соболезнования семьям погибших. Точно так же она призывает положить конец этому неуместному насилию, чтобы избежать эскалации, которая причинит еще больший ущерб и страдания гражданскому населению", - говорится в сообщении в блоге внешнеполитического ведомства. С аналогичным осуждением палестинских атак и призывом к миру выступило ранее в субботу правительство Бразилии. Южноамериканская страна, занимающая пост временного председателя Совета безопасности ООН, также заявила, что созовет экстренное заседание этого органа.
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Италии работают над деэскалацией конфликта между Израилем и Палестиной
05:55
Гавана и Каракас в свою очередь выразили глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта Израиля и Палестины, не осуждая палестинцев, которые в субботу первыми атаковали израильскую территорию ракетными ударами. В обеих странах отметили, что эта эскалация является следствием нарушения прав палестинского народа.
"Венесуэла выражает глубокую обеспокоенность развитием недавних событий в секторе Газа, при этом считая, что эскалация является результатом неспособности палестинского народа найти способ отстаивать свои исторические права многостороннем международном праве", - написал в своем блоге министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
"Эскалация насилия между Израилем и Палестиной является следствием семидесяти пяти лет постоянного нарушения неотъемлемых прав палестинского народа и агрессивной и экспансионистской политики Израиля", - говорится в сообщении на сайте МИД Кубы.
Все упомянутые американские страны, заявившие о своей позиции в отношении конфликта Израиля и Палестины, признали необходимость такого решения проблемы этих государств, при котором Палестина и Израиль будут жить в безопасности в пределах взаимосогласованных и международно-признанных границ, в соответствии с резолюциями, принятыми ООН.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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В миреМексикаПалестинаИзраильБиньямин НетаньяхуХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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