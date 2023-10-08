https://ria.ru/20231008/amerika-1901252927.html

В Латинской Америке призвали остановить насилие между Израилем и Палестиной

В Латинской Америке призвали остановить насилие между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 08.10.2023

В Латинской Америке призвали остановить насилие между Израилем и Палестиной

Правительства Бразилии, Мексики, Кубы и Венесуэлы призвали стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия, чтобы остановить эскалацию, при этом... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T06:15

2023-10-08T06:15

2023-10-08T06:15

в мире

мексика

палестина

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Правительства Бразилии, Мексики, Кубы и Венесуэлы призвали стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия, чтобы остановить эскалацию, при этом Бразилия и Мексика выступили с осуждением атак на Израиль, а Куба и Венесуэла указали на нарушение исторических прав палестинского народа как причину столкновений. "Министерство иностранных дел Мексики осуждает нападения, которым подвергся народ Израиля и которые привели к прискорбным человеческим жертвам. Мексика выражает соболезнования семьям погибших. Точно так же она призывает положить конец этому неуместному насилию, чтобы избежать эскалации, которая причинит еще больший ущерб и страдания гражданскому населению", - говорится в сообщении в блоге внешнеполитического ведомства. С аналогичным осуждением палестинских атак и призывом к миру выступило ранее в субботу правительство Бразилии. Южноамериканская страна, занимающая пост временного председателя Совета безопасности ООН, также заявила, что созовет экстренное заседание этого органа. Гавана и Каракас в свою очередь выразили глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта Израиля и Палестины, не осуждая палестинцев, которые в субботу первыми атаковали израильскую территорию ракетными ударами. В обеих странах отметили, что эта эскалация является следствием нарушения прав палестинского народа. "Венесуэла выражает глубокую обеспокоенность развитием недавних событий в секторе Газа, при этом считая, что эскалация является результатом неспособности палестинского народа найти способ отстаивать свои исторические права многостороннем международном праве", - написал в своем блоге министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. "Эскалация насилия между Израилем и Палестиной является следствием семидесяти пяти лет постоянного нарушения неотъемлемых прав палестинского народа и агрессивной и экспансионистской политики Израиля", - говорится в сообщении на сайте МИД Кубы. Все упомянутые американские страны, заявившие о своей позиции в отношении конфликта Израиля и Палестины, признали необходимость такого решения проблемы этих государств, при котором Палестина и Израиль будут жить в безопасности в пределах взаимосогласованных и международно-признанных границ, в соответствии с резолюциями, принятыми ООН. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-08T06:15 true PT0M20S

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в мире, мексика, палестина, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году