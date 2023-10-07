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ВВС Израиля уничтожили многоэтажное здание в центре Газы

ВВС Израиля уничтожили многоэтажное здание в центре Газы - РИА Новости, 07.10.2023

ВВС Израиля уничтожили многоэтажное здание в центре Газы

Израильская авиация разбомбила многоэтажное здание в центре Газы, представитель ХАМАС предупредил Тель-Авив об ответных действиях, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T19:34

2023-10-07T19:34

2023-10-07T21:56

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тель-авив

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махмуд аббас

хамас

армия обороны израиля

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ГАЗА, 7 окт - РИА Новости. Израильская авиация разбомбила многоэтажное здание в центре Газы, представитель ХАМАС предупредил Тель-Авив об ответных действиях, передает корреспондент РИА Новости в секторе Газа. В результате удара израильской авиации 14-этажное здание в центре города, где были расположены офисы и местное информационное агентство Шехаб, было полностью уничтожено. После разрушения здания представитель бригады "Аль-Кассам" (военное крыло движения ХАМАС) Абу Обайда предупредил Тель-Авив об ответе. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Уничтожение высоток в секторе Газа Уничтожение высоток в секторе Газа 2023-10-07T19:34 true PT0M14S

Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-07T19:34 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тель-авив, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году