https://ria.ru/20231007/zakharova-1901089935.html

Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС

Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС - РИА Новости, 07.10.2023

Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС

Кандидатом в Евросоюз можно стать, если выслужиться на ниве русофобии, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T00:08

2023-10-07T00:08

2023-10-07T00:08

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россия

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидатом в Евросоюз можно стать, если выслужиться на ниве русофобии, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "членство в ЕС дается по заслугам стран-кандидатов". По ее словам, доклад Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов к членству в ЕС поступит в начале ноября, страны ЕС обсудят его затем на саммите в декабре. "То есть уже и критерии отменили. Остались "заслуги". Теперь приём в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать - выслужиться на ниве русофобии", - написала Захарова.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900342636.html

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в мире, россия, мария захарова, евросоюз