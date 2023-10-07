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Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС
Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС - РИА Новости, 07.10.2023
Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС
Кандидатом в Евросоюз можно стать, если выслужиться на ниве русофобии, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T00:08
2023-10-07T00:08
2023-10-07T00:08
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидатом в Евросоюз можно стать, если выслужиться на ниве русофобии, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "членство в ЕС дается по заслугам стран-кандидатов". По ее словам, доклад Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов к членству в ЕС поступит в начале ноября, страны ЕС обсудят его затем на саммите в декабре. "То есть уже и критерии отменили. Остались "заслуги". Теперь приём в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать - выслужиться на ниве русофобии", - написала Захарова.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900342636.html
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в мире, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС
Захарова: кандидатом в ЕС можно стать, если выслужиться на ниве русофобии