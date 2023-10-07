Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/zakharova-1901089935.html
Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС
Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС - РИА Новости, 07.10.2023
Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС
Кандидатом в Евросоюз можно стать, если выслужиться на ниве русофобии, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T00:08
2023-10-07T00:08
в мире
россия
мария захарова
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидатом в Евросоюз можно стать, если выслужиться на ниве русофобии, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "членство в ЕС дается по заслугам стран-кандидатов". По ее словам, доклад Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов к членству в ЕС поступит в начале ноября, страны ЕС обсудят его затем на саммите в декабре. "То есть уже и критерии отменили. Остались "заслуги". Теперь приём в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать - выслужиться на ниве русофобии", - написала Захарова.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900342636.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_83:0:2727:1983_1920x0_80_0_0_bbf6efba217bd3b7e504db5a0d519412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова заявила о русофобии как критерии вступления в ЕС

Захарова: кандидатом в ЕС можно стать, если выслужиться на ниве русофобии

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидатом в Евросоюз можно стать, если выслужиться на ниве русофобии, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "членство в ЕС дается по заслугам стран-кандидатов". По ее словам, доклад Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов к членству в ЕС поступит в начале ноября, страны ЕС обсудят его затем на саммите в декабре.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Театр абсурда". Захарова допустила, что ЕС понадобится ядерная Украина
4 октября, 09:46
"То есть уже и критерии отменили. Остались "заслуги". Теперь приём в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать - выслужиться на ниве русофобии", - написала Захарова.
 
В миреРоссияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала