Нетаньяху обратился к жителям Израиля после эскалации конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации заявил, что война с движением ХАМАС в секторе Газа займет время, и пообещал, что Израиль отомстит за этот "черный день" в своей истории."ХАМАС хочет убить нас всех. Это враг, который убивает детей и матерей в их домах и в их кроватях. Враг, похищающий стариков, детей и девушек. Убийцы, которые бьют и режут наших граждан... В Израиле еще не видели того, что произошло сегодня, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. Все правительство поддерживает это решение", - заявил премьер в телеобращении.По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применит все силы и боевую мощь для уничтожения инфрастуктуры и возможностей бойцов ХАМАС."Мы отомстим за этот черный день, который они навлекли на Государство Израиль и его граждан... Мы превратим в руины города, где действует Хамас... Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой", - подчеркнул премьер."Эта война займет время, и она будет тяжелой. Сложные дни еще впереди. Но я могу гарантировать одно: с Божьей помощью и с помощью объединения всех сил, с помощью нашей веры в вечность Израиля, мы победим", - заключил премьер.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации заявил, что война с движением ХАМАС в секторе Газа займет время, и пообещал, что Израиль отомстит за этот "черный день" в своей истории.
"ХАМАС хочет убить нас всех. Это враг, который убивает детей и матерей в их домах и в их кроватях. Враг, похищающий стариков, детей и девушек. Убийцы, которые бьют и режут наших граждан... В Израиле еще не видели того, что произошло сегодня, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. Все правительство поддерживает это решение", - заявил премьер в телеобращении.
"Война Судного дня"
6 октября, 01:34
По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применит все силы и боевую мощь для уничтожения инфрастуктуры и возможностей бойцов ХАМАС.
"Мы отомстим за этот черный день, который они навлекли на Государство Израиль и его граждан... Мы превратим в руины города, где действует Хамас... Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой", - подчеркнул премьер.
"Эта война займет время, и она будет тяжелой. Сложные дни еще впереди. Но я могу гарантировать одно: с Божьей помощью и с помощью объединения всех сил, с помощью нашей веры в вечность Израиля, мы победим", - заключил премьер.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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