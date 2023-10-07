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Нетаньяху обратился к жителям Израиля после эскалации конфликта - РИА Новости, 07.10.2023
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22:43 07.10.2023 (обновлено: 23:19 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/voyna-1901232836.html
Нетаньяху обратился к жителям Израиля после эскалации конфликта
Нетаньяху обратился к жителям Израиля после эскалации конфликта - РИА Новости, 07.10.2023
Нетаньяху обратился к жителям Израиля после эскалации конфликта
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации заявил, что война с движением ХАМАС в секторе Газа займет время, и пообещал, что Израиль... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T22:43
2023-10-07T23:19
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
биньямин нетаньяху
палестина
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации заявил, что война с движением ХАМАС в секторе Газа займет время, и пообещал, что Израиль отомстит за этот "черный день" в своей истории."ХАМАС хочет убить нас всех. Это враг, который убивает детей и матерей в их домах и в их кроватях. Враг, похищающий стариков, детей и девушек. Убийцы, которые бьют и режут наших граждан... В Израиле еще не видели того, что произошло сегодня, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. Все правительство поддерживает это решение", - заявил премьер в телеобращении.По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применит все силы и боевую мощь для уничтожения инфрастуктуры и возможностей бойцов ХАМАС."Мы отомстим за этот черный день, который они навлекли на Государство Израиль и его граждан... Мы превратим в руины города, где действует Хамас... Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой", - подчеркнул премьер."Эта война займет время, и она будет тяжелой. Сложные дни еще впереди. Но я могу гарантировать одно: с Божьей помощью и с помощью объединения всех сил, с помощью нашей веры в вечность Израиля, мы победим", - заключил премьер.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, биньямин нетаньяху, палестина, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Биньямин Нетаньяху, Палестина, Армия обороны Израиля
Нетаньяху обратился к жителям Израиля после эскалации конфликта

Премьер Израиля Нетаньяху: тяжелая война с ХАМАС в секторе Газа займет время

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации заявил, что война с движением ХАМАС в секторе Газа займет время, и пообещал, что Израиль отомстит за этот "черный день" в своей истории.
"ХАМАС хочет убить нас всех. Это враг, который убивает детей и матерей в их домах и в их кроватях. Враг, похищающий стариков, детей и девушек. Убийцы, которые бьют и режут наших граждан... В Израиле еще не видели того, что произошло сегодня, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. Все правительство поддерживает это решение", - заявил премьер в телеобращении.
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По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применит все силы и боевую мощь для уничтожения инфрастуктуры и возможностей бойцов ХАМАС.
"Мы отомстим за этот черный день, который они навлекли на Государство Израиль и его граждан... Мы превратим в руины города, где действует Хамас... Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой", - подчеркнул премьер.
"Эта война займет время, и она будет тяжелой. Сложные дни еще впереди. Но я могу гарантировать одно: с Божьей помощью и с помощью объединения всех сил, с помощью нашей веры в вечность Израиля, мы победим", - заключил премьер.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияБиньямин НетаньяхуПалестинаАрмия обороны Израиля
 
 
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