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В США призвали украинцев молиться о победе России после поступка Зеленского - РИА Новости, 07.10.2023
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09:21 07.10.2023 (обновлено: 10:34 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/ukraian-1901110475.html
В США призвали украинцев молиться о победе России после поступка Зеленского
В США призвали украинцев молиться о победе России после поступка Зеленского - РИА Новости, 07.10.2023
В США призвали украинцев молиться о победе России после поступка Зеленского
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х обвинил президента Владимира Зеленского в продаже Соединенным Штатам важнейшего ресурса Украины. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T09:21
2023-10-07T10:34
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
скотт риттер
blackrock
goldman sachs
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х обвинил президента Владимира Зеленского в продаже Соединенным Штатам важнейшего ресурса Украины."Зеленский продал плодородный чернозем Украины — ее будущее — компании BlackRock. Каждый украинец должен молиться за победу России, потому что только так их страна сможет по-настоящему выжить как суверенное государство. Позор Зеленскому", — написал он.По словам Риттера, BlackRock не позволяет хоронить украинских военных в земле, которая теперь стала ее собственностью."И дай Бог здоровья российской армии, которая, видимо, является единственным настоящим защитником Украины", — заключил экс-разведчик.С обвинениями Зеленского в том, что он согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs, выступал и американский журналист Гарланд Никсон. По его словам, все экономические эксперименты, которые Запад будет проводить на Украине, перенесут затем и на американскую почву.Бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо также спрогнозировал, что после окончания конфликта Украина перестанет существовать как независимое государство, поскольку будет полностью зависима от финансовой поддержки американских банков.
https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1901000686.html
https://ria.ru/20231007/oppozitsiya-1901092469.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, скотт риттер, blackrock, goldman sachs
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, BlackRock, Goldman Sachs
В США призвали украинцев молиться о победе России после поступка Зеленского

Экс-разведчик ВС США Риттер призвал украинцев молиться о победе России

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х обвинил президента Владимира Зеленского в продаже Соединенным Штатам важнейшего ресурса Украины.
"Зеленский продал плодородный чернозем Украины — ее будущее — компании BlackRock. Каждый украинец должен молиться за победу России, потому что только так их страна сможет по-настоящему выжить как суверенное государство. Позор Зеленскому", — написал он.
По словам Риттера, BlackRock не позволяет хоронить украинских военных в земле, которая теперь стала ее собственностью.
"И дай Бог здоровья российской армии, которая, видимо, является единственным настоящим защитником Украины", — заключил экс-разведчик.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Зеленский сделал странное заявление о России
6 октября, 16:51
С обвинениями Зеленского в том, что он согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs, выступал и американский журналист Гарланд Никсон. По его словам, все экономические эксперименты, которые Запад будет проводить на Украине, перенесут затем и на американскую почву.
Бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо также спрогнозировал, что после окончания конфликта Украина перестанет существовать как независимое государство, поскольку будет полностью зависима от финансовой поддержки американских банков.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Вчера, 01:40
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерBlackRockGoldman Sachs
 
 
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