https://ria.ru/20231007/ukraian-1901110475.html

В США призвали украинцев молиться о победе России после поступка Зеленского

В США призвали украинцев молиться о победе России после поступка Зеленского - РИА Новости, 07.10.2023

В США призвали украинцев молиться о победе России после поступка Зеленского

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х обвинил президента Владимира Зеленского в продаже Соединенным Штатам важнейшего ресурса Украины. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T09:21

2023-10-07T09:21

2023-10-07T10:34

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украина

сша

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владимир зеленский

скотт риттер

blackrock

goldman sachs

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х обвинил президента Владимира Зеленского в продаже Соединенным Штатам важнейшего ресурса Украины."Зеленский продал плодородный чернозем Украины — ее будущее — компании BlackRock. Каждый украинец должен молиться за победу России, потому что только так их страна сможет по-настоящему выжить как суверенное государство. Позор Зеленскому", — написал он.По словам Риттера, BlackRock не позволяет хоронить украинских военных в земле, которая теперь стала ее собственностью."И дай Бог здоровья российской армии, которая, видимо, является единственным настоящим защитником Украины", — заключил экс-разведчик.С обвинениями Зеленского в том, что он согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs, выступал и американский журналист Гарланд Никсон. По его словам, все экономические эксперименты, которые Запад будет проводить на Украине, перенесут затем и на американскую почву.Бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо также спрогнозировал, что после окончания конфликта Украина перестанет существовать как независимое государство, поскольку будет полностью зависима от финансовой поддержки американских банков.

https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1901000686.html

https://ria.ru/20231007/oppozitsiya-1901092469.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, скотт риттер, blackrock, goldman sachs